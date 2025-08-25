　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧　專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

▲沙金首飾較黃金便宜，受一般民眾青睞。（圖／翻攝央視）

▲沙金首飾較黃金便宜，受一般民眾青睞。（圖／翻攝央視，下同）

文／香港01

隨著黃金價格持續上漲，市面上湧現一批「沙金首飾」，賣家以「視覺效果堪比黃金」來宣傳，但所謂的「沙金」實際為出廠價約10元（人民幣，下同）的黃銅鍍金首飾，甚至是極其低廉的銅鎳合金。

《央視新聞》報導，沙金首飾外觀酷似黃金、售價卻不高，因而迅速受到熱捧，被不少消費者視為黃金價格高企之下的平替選擇。

有商家以「花小錢戴出大牌首飾的即視感，視覺效果堪比黃金」。據介紹，這些沙金主要產自越南、緬甸等地，內外顏色相同，且永不掉色。還有商家宣稱，這些產品和黃金類似，不怕火燒，一件首飾的價格卻遠低於黃金。

▲沙金首飾較黃金便宜，受一般民眾青睞。（圖／翻攝央視）

浙江義烏小商品城的商戶表示，這些首飾主要採用黃銅作為原材料，在表面上電鍍了0.05微米的黃金，可以模擬出黃金的質感。

然而，市場上多數所謂的「沙金」飾品，有些甚至完全不含黃金成分。而商家宣傳所謂的「越南沙金」「緬甸沙金」「泰國沙金」更多是一種噱頭。

相關人士表示，這些標榜著「天然沙金」的飾品，以低價吸引消費者，但其實是生產成本極其低廉的銅鎳合金。

專家介紹，由於鍍層過薄，消費者佩戴「沙金首飾」時有可能磨損掉鍍金層，釋放其中的鎳。目前，國家標準規定人體長期接觸的首飾，鎳釋放量限值為每星期每平方厘米0.5微克。然而，檢測中心遇到的部分銅鎳合金飾品，鎳的釋放量可以達到國家標準的上千倍。

上海復旦大學附屬華東醫院皮膚科副主任醫生石磊表示，金屬製品過敏引發的皮膚病症在臨床上比較常見，而鎳是最常見的致敏金屬。醫生表示，這種過敏會導致佩戴者頸部皮膚出現紅斑、瘙癢，甚至會向周圍擴展，導致全身過敏。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

08/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

上海交通大學附屬第九人民醫院神經外科主任醫師、腦血管專家李軼近日在影片中自曝，自己在45歲時被診斷出「腔隙性腦梗死」，雖屬無症狀腦梗，但仍令不少網友震驚。他強調，自己沒有抽菸、喝酒、肥胖等常見致病危險因素，唯一符合的原因就是「過勞」。

