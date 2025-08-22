　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲兒子查閱監視器，意外發現父親是遭人謀殺。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名94歲男子在豪宅逝世，由於他年事已高，家人本來以為他是因為自然原因死亡，然而兒子查閱家中監視器意外發現，他是遭不想再繼續供養他的女婿殺害。

94歲男子Sy Van Nguyen本月11日在聖羅莎市(Santa Rosa)位於山頂的豪宅中，被71歲女婿Khanh Trong Tran發現死亡，由於警方沒有在死者身上發現任何傷勢，現場也沒有凶案跡象，判定他可能是因為自然原因死亡。

案件幾天後卻出現轉機，死者兒子由於懷疑父親死因，好奇查看家中監視器，意外發現父親被女婿用枕頭和塑膠袋悶死的畫面，15日向警方報案。

女婿Khanh Trong Tran向警方坦承，因為他受夠「要一直供養94歲的岳父」，所以犯案，目前已經因為謀殺罪被捕，羈押在索諾馬郡(Sonoma)監獄中，不得保釋。

