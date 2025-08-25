南韓派團訪中轉交親筆信！邀請習近平「出席APEC」：尊重一個中國

▲南韓李在明政府派特使團訪中，會晤中國外交部長王毅。（圖／大韓民國外交部）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明派遣的特使團昨（24）日在北京會晤中國外交部長王毅，同時遞交一封由李在明致中國國家主席習近平的親筆信，內容涉及推動韓中關係與地區合作。南韓特使團邀請習近平10月出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。中國外交部表示，南韓方面在會談中明確表達支持「一個中國」原則，。

根據《韓聯社》，南韓外交部今（25）日指出，由前國會議長朴炳錫所率領的特使團，於韓中建交33周年當天，在北京釣魚台國賓館與王毅舉行會談和晚宴，並轉交李在明寫給習近平的親筆信。特使團表示，南韓在鞏固美韓同盟的同時，基於國益與實用主義，將推動「韓中戰略合作夥伴關係」成熟發展。

王毅則對南韓新政府派遣特使團並轉達訊息表達感謝，承諾會盡快向習近平報告李在明的親筆信。他也強調，中韓雙方要共同努力，確保兩國關係長期穩定發展。

會談中，南韓特使團特別邀請習近平出席10月由南韓慶尚北道慶州市主辦的APEC峰會，雙方同意就此保持緊密溝通，並討論中國作為明年APEC輪值主席國的角色。

南韓特使團也提出敏感議題，包括要求中方尊重西海（黃海）相關問題。此前中國以深海養殖設施為由，在暫定措施水域單方面設置結構物，引發爭議。特使團呼籲北京保障南韓公民在中國的安全與權益，並在光復節80周年之際，協助維護及保存與南韓獨立運動有關的歷史遺址。

在韓半島（朝鮮半島）議題上，特使團強調，南韓堅決應對來自北韓的核武與飛彈挑釁，但同時將推動緩解軍事緊張與建立互信，期望恢復南北韓交流，開啟和平共存的道路，同時也呼籲中國持續發揮建設性作用，推動北韓無核化與和平進程。

王毅則重申，中國在韓半島問題上的立場維持不變，希望能與南韓新政府合作，維護穩定。他還提及即將於9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日」，表示中方願與包括南韓在內的和平國家攜手，守護二戰勝利成果與國際公平正義。

中國外交部會後表示，南韓特使團在會談中明確重申「尊重一個中國原則」，並強調南韓始終遵循這一立場，願與包括中國在內的大國共同維護區域和平、穩定與繁榮。據悉，「一個中國」意指中國大陸與台灣、香港、澳門不可分割，且僅有一個合法政府，為北京維護的「核心利益」。