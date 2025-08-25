史上最貴！　喬丹、Kobe「聖杯級」簽名卡4億天價落槌

▲ 擁有喬丹與布萊恩親筆簽名的球員卡以1290萬美元天價售出。（圖／翻攝自Heritage Auctions）

記者陳宛貞／綜合外電報導

一張同時擁有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）親筆簽名的球員卡，日前在美國傳統拍賣行（Heritage Auctions）以1290萬美元（約新台幣4億元）天價售出，刷新全球運動收藏卡拍賣紀錄。

BBC報導，這張2007-08 Upper Deck Exquisite Collection雙人Logoman簽名卡，原先預估拍賣價格為600萬美元，但經過82次喊價的激烈競爭下以1290萬美元成交，高出預期一倍以上，超越2022年8月以1260萬美元售出的1952年米奇曼托（Mickey Mantle）棒球卡，成為史上最昂貴的運動收藏卡。

傳統拍賣行體育拍賣總監艾維（Chris Ivy）向ESPN表示，這張喬丹與布萊恩簽名卡是現代卡片收藏的巔峰，「無法再創造出另一張相同的卡片」，因此這張卡片一直被現代籃球收藏家視為「聖杯級收藏品」。

喬丹被公認為NBA史上最偉大的球員，1991至1998年間帶領芝加哥公牛隊奪下6座總冠軍。而2020年因直升機事故意外逝世的布萊恩同樣是NBA傳奇人物，1996至2016年效力洛杉磯湖人隊期間，共獲得5座總冠軍。

不過，目前運動收藏品史上最昂貴的仍是棒球傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）於1932年世界大賽的「預告全壘打」（called the shot）球衣，在2024年8月以2412萬美元售出。