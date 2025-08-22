　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸飼主財產遭查封致「毛孩被法拍」　起標價2千吸百人競標

▲煤球被寄養在寵物店。（圖／翻攝自微博）

▲煤球被寄養在寵物店。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇揚州一隻狸花貓「煤球」被法拍，起拍價500元（人民幣，下同，約台幣2126元），引起關注。法院指出，因飼主欠債，導致財產被查封，進而導致3歲的寵物狸花貓被法拍。網站顯示，截至目前，已有超過500人競標，甚至有人表示願意花8000元（約台幣3.4萬元）收留煤球。

據《揚子晚報》報導，照顧煤球的寵物店工作人員表示，「貓咪各方面都很好，也很胖，四、五公斤了，現在身價很高，感覺沒三五千拍不到。」 根據法拍資料顯示，標的物為一隻狸花公貓，已打過疫苗，身體狀態良好。目前貓咪被法院扣押在揚州開心寵物店。

▲煤球起拍價500元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲煤球起拍價500元人民幣。（圖／翻攝自微博）

寵物店負責人表示，送這隻貓過來的寄養人，並不是貓的主人，寄養人會定期支付寄養費用，應該是替貓主人墊付的，自從拍賣網站上有他們店家的資訊之後，他們寵物店也跟著這隻貓爆紅。

他說道，很多人追蹤他們的店，也有不少人來打探，想看看究竟是怎樣的貓，但是根據送貓過來的寄養人要求，在沒有得到對方的許可下，任何人都不能打擾這隻貓，也不能進行拍攝。

他強調，這隻貓目前狀態良好，長得胖乎乎的，在他們店裡已經生活了快三年，因為天天餵牠，貓和他們感情也比較好。

▲▼陸飼主財產遭查封，寵物狸花貓被法拍。（圖／翻攝自微博）

▲法拍資訊。（圖／翻攝自微博）

一名資產管理的工作人員表示，「該貓2022年出生，幾個月大時，主人財產就被法院查封，此後一直被寄養在寵物店內，按照寵物市場的行情，其實狸花貓是不值錢的，但沒辦法拍賣的底價是500元，這隻貓的寄養費用很貴，聽寵物店說一年要上萬塊，貓被照顧得很好。」

相關消息引起熱議，不少網友想幫貓咪付「贖金」，「有點可憐咋回事希望能找到真心相待的主人」、「我原本計劃用一個月8000元工資拍下這隻貓，但是感覺現在有點懸，希望大家不要哄抬貓價」、「想吃流量的就去shi，希望小貓遇到真心待他的」、「希望有個真心對貓咪好的拍下他，大家不要哄抬價格」。

陸飼主財產遭查封致「毛孩被法拍」　起標價2千吸百人競標

陸飼主財產遭查封致「毛孩被法拍」　起標價2千吸百人競標

