赴日刷卡當心1陷阱！達人警告「選錯就虧大了」　回饋全泡湯

日本旅遊最愛的就是買買買，但大家刷卡結帳時真的要注意一個超級大陷阱，旅遊達人林氏璧近日發文提醒，在日本刷卡消費時，選擇結帳幣別很重要，選擇台幣結帳會產生「動態貨幣轉換（DCC）」手續費，就算有信用卡回饋或免稅，仍可能會讓消費者虧大了。

林氏璧在臉書發文表示，這次旅行後面幾天，因為多數信用卡及電子支付回饋額度已用罄，他便集中使用另一張額度較高的VISA卡，結果，在短短三天內，就4度遇到需要選擇以「日幣」或「台幣」結帳的情形。他強烈建議遇到這種情況一定要選「日幣」，千萬不要手癢點選「台幣」。他解釋一旦選了台幣，就會產生3.99%到4.5%的手續費，還會讓你原本的海外交易回饋泡湯，等於是雙重損失。

林氏璧以自身經歷為例，說明選擇日幣結帳的好處。他在「炭燒鰻富士有樂町店」省下約208元，避免了4.5%手續費；在「西銀座百貨 Samantha Thavasa」省下583元，避免了3.99%手續費；另外在「BicCamera 有樂町店」也省下178元。他開玩笑表示這些省下的錢加起來相當可觀，其中一筆甚至還是幫同事代購。

林氏璧觀察發現，發現金額太小的消費，幾乎不會遇到DCC的選項。此外，DCC並非只會出現在插卡支付，即使是使用感應支付也可能會遇到DCC選項。林氏璧最後總結，上面提到的例子還沒算進VISA刷卡手續費1.5%與信用卡4.5%的回饋，仍能賺到約3%，他特別強調，如果當初不小心選了台幣，就連海外回饋都會泡湯，如此一來，實際損失會更大。



