　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

估核三同意票7成來自鐵票　白營人士：2026、2028在野適度合作是必然

▲民眾黨主席黃國昌日前帶領黨公職催核三公投延役。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌日前帶領團隊催核三公投延役。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」公投結果雖因未達500萬523張票門檻宣告失敗，但同意票434萬1432張高於不同意票151萬1693張，且高於民眾黨前主席柯文哲在2024總統大選的得票。一名白營人士指出，確實民眾黨基本盤絕對是都進來了，民眾黨主席黃國昌雖無法百分百移轉柯文哲的票，但相信同意票的票源至少7成還是民眾黨非常堅定支持者；他也說，這場公投對民眾黨來說可進一步讓支持者了解，不管是2026或2028，在野適度合作是一個必然。

根據中選會統計，昨核三延役公投投票結果雖未達500萬523張票門檻，但同意票434萬1432張（占有效票74.17%），高於不同意票151萬1693張（占有效票25.83%），總投票率29.53％。

白營人士表示，民眾黨幾乎用全黨之力做公投，但壓縮了很多時間，因為726前卡在罷免案，盡力幫國民黨立委反罷，等到726過關後才做開始公投宣講，雖然前面有小規模宣講，不過真正實體動員跟宣傳是在投票前最後2周，包括車掃、唯一的大型活動「公投之夜」以及有請5位正方代表舉辦記者會，想辦法跟民間力量、社團力量結合。

他說，所以有很多時間都在協助國民黨反罷，到最後才有辦法把力量回頭用在公投，但非常有限，如果再多給一些時間，國民黨委員如果不要深陷罷免，「雖第一階段過了，但還是要回防7藍委」，就會讓在野力量更加充沛、更有餘裕共同宣傳公投，相信一定可以過關。他提及，有藍委私下說。國民黨也很驚訝衝到400萬票，雖知道很多力量在幫忙，但公投宣傳時間有限，原估360萬票左右。

對於逾430萬票的支持核三延役從何而來？他認為，確實民眾黨基本盤絕對是都進來了，甚至很多淺綠、淺藍中有些是產業界人士，特別是中高階主管、企業老闆，雖不便公開站出來支持，但私下他們拜會時，對方都說一定努力串聯、鼎力相助；他也透露，他投票那天碰到某建商高階主管，對方說產業界對公投議題很熱，認為一定沒問題、很樂觀，因為民間有需求、產業有動能，「在北部看起來會比較熱」，可惜頻繁動員跟太多選舉，分散太多力量。

在年輕選票部分，他指出，民進黨有意識降溫公投，不幫忙宣傳、消極抵抗，讓很多首投族根本不知道或不曉得有公投，導致最後沒辦法過關。

另外他也指出，藍內部也有3種不同聲音，第一、是比較理性的淺藍認為公投要通過，不然台灣就完了；第二、幹嘛幫民進黨找台階下、幫忙解套？第三、擔心民眾黨壯大，所以深藍的力量沒辦法完全催出來。他說，國民黨有很多內外事物交錯、有很多複雜想法，確實沒辦法像民眾黨那麼凝聚，所以他相信票源至少7成還是民眾黨非常堅定支持者，另3成是包含企業主、傳統淺藍與淺綠、中高層中間知識分子，以及很多學界、社團力量，這也是因民眾黨很努力把公眾議題至於政黨對決之上，成功帶動選舉結果。

核三延役公投結果高過柯文哲的2024總統票369萬0466、204民眾黨政黨票304萬0334票。對於此次結果是否代表黃國昌有固守柯文哲的票源，該白營人士認為，不可能百分百移轉，所以他才提到3成，另外黃國昌過去這段時間很努力幫忙反罷，在國會爭取很多藍營選民對民眾黨的認同，再加上學界跟產業不分黨派的力量，「留下來的，很明顯就是非常凝固，另外確實有開創，有新的票源」。

他強調，他不覺得這場公投最大受益者是民眾黨，至少民眾黨讓台電、總統賴清德願意說出檢討核三裡面的案件，不管下一步是什麼，總是有推進的動力，所以他會定調為公民加政黨力量推動重要國家政策的一次重大勝利，「因為如果我們不去做，還是會爛在那邊」。

他也說，而對民眾黨來說可進一步讓支持者了解，不管是2026或2028，在野適度合作是一個必然，力量如果太過分散下去，民進黨就還是會爛在那邊；所以在一些思想內化上，民眾黨要透過一次次選票跟動員說服，讓大家進一步了解民眾黨還是可以很有主體性，但還是必須要在可以合作時候可以合作，至於合作到什麼程度？可以看國民黨有可能出多少力量，自己則要強大到什麼程度。

一名國民黨立委則說，核三延役公投同意票數比柯文哲2024總統得票高，是不可否認的事實，但票源決不是只有藍白，很多淺綠中腦筋清醒的人，也會同意不能完全放棄核電。昨天公投的結果，雖沒有通過門檻，但民眾黨並沒有輸，只是這案不是民眾黨獨立提出，而是在立法院提出，當時若不是國民黨50幾票通通投進去的話，也不可能成為立法院提出的公投案，所以他覺得不能看成唯一政黨的成與敗成績，民眾黨已經盡力了，成績開出來距離門檻不過65萬票，同意票占比74%，足以顯示民意傾向，如果民進黨還是把它講說沒過門檻等云云，就是背離民主，沒有真的學到教訓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
每月「這2天」是申請退休最佳日期！人資：可多領一個月年金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

估核三同意票7成來自鐵票　白營人士：2026、2028在野適度合作是必然

盧秀燕無意接任國民黨魁！羅智強發聲力挺：百分百支持她

黃國昌嗆女記者「白癡問題」自家人也不挺！副秘書長吐12字被罵翻

要黃國昌出來打球！　林淑芬：為何穿上「美國人阿爸救生衣」？

蔡英文赴官邸幫打氣　喊「國家只有一個！大家繼續支持賴清德」

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非政府外交決策「拱手讓權中國」

快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴下午官邸會晤　人民聲音化前進動力

中國藉索國封殺台灣參與PIF　林佳龍轟：中國是區域麻煩製造者

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解心情：撐到現在已經是奇蹟

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

估核三同意票7成來自鐵票　白營人士：2026、2028在野適度合作是必然

盧秀燕無意接任國民黨魁！羅智強發聲力挺：百分百支持她

黃國昌嗆女記者「白癡問題」自家人也不挺！副秘書長吐12字被罵翻

要黃國昌出來打球！　林淑芬：為何穿上「美國人阿爸救生衣」？

蔡英文赴官邸幫打氣　喊「國家只有一個！大家繼續支持賴清德」

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非政府外交決策「拱手讓權中國」

快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴下午官邸會晤　人民聲音化前進動力

中國藉索國封殺台灣參與PIF　林佳龍轟：中國是區域麻煩製造者

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解心情：撐到現在已經是奇蹟

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

《咚奇剛蕉力全開》團隊錄「西瓜聲」狂砸水果...最後仍等一年

官股第1槍！悠遊3大電子票證聯名卡沒嗶就停權　兆豐銀明年上路

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

相關新聞

黃國昌嗆女記者白癡問題！副秘書長12字選邊站

黃國昌嗆女記者白癡問題！副秘書長12字選邊站

民眾黨主席黃國昌22日接受聯訪時，遭《鏡電視》記者吳洛瑩提問「美國律師執照是否因未繳註冊費而被停權？」竟回嗆「這是什麼白癡問題？」引發外界譁然。值得注意的是，民眾黨副秘書長、同時具媒體背景的許甫，事後發聲力挺記者，不過也被部分網友質疑是在「馬後炮」。

嗆黃國昌龜縮　林淑芬：為何穿美國人阿爸救生衣？

嗆黃國昌龜縮　林淑芬：為何穿美國人阿爸救生衣？

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

黃國昌連2天嗆記者！他酸「大頭症嚴重」　曝最終下場

黃國昌連2天嗆記者！他酸「大頭症嚴重」　曝最終下場

罷免與公投挫敗　綠委：黨團路線應總檢討

罷免與公投挫敗　綠委：黨團路線應總檢討

關鍵字：

黃國昌藍白合核三公投民眾黨柯文哲

讀者迴響

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面