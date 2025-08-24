估核三同意票7成來自鐵票　白營人士：2026、2028在野適度合作是必然

▲民眾黨主席黃國昌日前帶領團隊催核三公投延役。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」公投結果雖因未達500萬523張票門檻宣告失敗，但同意票434萬1432張高於不同意票151萬1693張，且高於民眾黨前主席柯文哲在2024總統大選的得票。一名白營人士指出，確實民眾黨基本盤絕對是都進來了，民眾黨主席黃國昌雖無法百分百移轉柯文哲的票，但相信同意票的票源至少7成還是民眾黨非常堅定支持者；他也說，這場公投對民眾黨來說可進一步讓支持者了解，不管是2026或2028，在野適度合作是一個必然。

根據中選會統計，昨核三延役公投投票結果雖未達500萬523張票門檻，但同意票434萬1432張（占有效票74.17%），高於不同意票151萬1693張（占有效票25.83%），總投票率29.53％。

白營人士表示，民眾黨幾乎用全黨之力做公投，但壓縮了很多時間，因為726前卡在罷免案，盡力幫國民黨立委反罷，等到726過關後才做開始公投宣講，雖然前面有小規模宣講，不過真正實體動員跟宣傳是在投票前最後2周，包括車掃、唯一的大型活動「公投之夜」以及有請5位正方代表舉辦記者會，想辦法跟民間力量、社團力量結合。

他說，所以有很多時間都在協助國民黨反罷，到最後才有辦法把力量回頭用在公投，但非常有限，如果再多給一些時間，國民黨委員如果不要深陷罷免，「雖第一階段過了，但還是要回防7藍委」，就會讓在野力量更加充沛、更有餘裕共同宣傳公投，相信一定可以過關。他提及，有藍委私下說。國民黨也很驚訝衝到400萬票，雖知道很多力量在幫忙，但公投宣傳時間有限，原估360萬票左右。

對於逾430萬票的支持核三延役從何而來？他認為，確實民眾黨基本盤絕對是都進來了，甚至很多淺綠、淺藍中有些是產業界人士，特別是中高階主管、企業老闆，雖不便公開站出來支持，但私下他們拜會時，對方都說一定努力串聯、鼎力相助；他也透露，他投票那天碰到某建商高階主管，對方說產業界對公投議題很熱，認為一定沒問題、很樂觀，因為民間有需求、產業有動能，「在北部看起來會比較熱」，可惜頻繁動員跟太多選舉，分散太多力量。

在年輕選票部分，他指出，民進黨有意識降溫公投，不幫忙宣傳、消極抵抗，讓很多首投族根本不知道或不曉得有公投，導致最後沒辦法過關。

另外他也指出，藍內部也有3種不同聲音，第一、是比較理性的淺藍認為公投要通過，不然台灣就完了；第二、幹嘛幫民進黨找台階下、幫忙解套？第三、擔心民眾黨壯大，所以深藍的力量沒辦法完全催出來。他說，國民黨有很多內外事物交錯、有很多複雜想法，確實沒辦法像民眾黨那麼凝聚，所以他相信票源至少7成還是民眾黨非常堅定支持者，另3成是包含企業主、傳統淺藍與淺綠、中高層中間知識分子，以及很多學界、社團力量，這也是因民眾黨很努力把公眾議題至於政黨對決之上，成功帶動選舉結果。

核三延役公投結果高過柯文哲的2024總統票369萬0466、204民眾黨政黨票304萬0334票。對於此次結果是否代表黃國昌有固守柯文哲的票源，該白營人士認為，不可能百分百移轉，所以他才提到3成，另外黃國昌過去這段時間很努力幫忙反罷，在國會爭取很多藍營選民對民眾黨的認同，再加上學界跟產業不分黨派的力量，「留下來的，很明顯就是非常凝固，另外確實有開創，有新的票源」。

他強調，他不覺得這場公投最大受益者是民眾黨，至少民眾黨讓台電、總統賴清德願意說出檢討核三裡面的案件，不管下一步是什麼，總是有推進的動力，所以他會定調為公民加政黨力量推動重要國家政策的一次重大勝利，「因為如果我們不去做，還是會爛在那邊」。

他也說，而對民眾黨來說可進一步讓支持者了解，不管是2026或2028，在野適度合作是一個必然，力量如果太過分散下去，民進黨就還是會爛在那邊；所以在一些思想內化上，民眾黨要透過一次次選票跟動員說服，讓大家進一步了解民眾黨還是可以很有主體性，但還是必須要在可以合作時候可以合作，至於合作到什麼程度？可以看國民黨有可能出多少力量，自己則要強大到什麼程度。

一名國民黨立委則說，核三延役公投同意票數比柯文哲2024總統得票高，是不可否認的事實，但票源決不是只有藍白，很多淺綠中腦筋清醒的人，也會同意不能完全放棄核電。昨天公投的結果，雖沒有通過門檻，但民眾黨並沒有輸，只是這案不是民眾黨獨立提出，而是在立法院提出，當時若不是國民黨50幾票通通投進去的話，也不可能成為立法院提出的公投案，所以他覺得不能看成唯一政黨的成與敗成績，民眾黨已經盡力了，成績開出來距離門檻不過65萬票，同意票占比74%，足以顯示民意傾向，如果民進黨還是把它講說沒過門檻等云云，就是背離民主，沒有真的學到教訓。