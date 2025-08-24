盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

▲黃國昌24日受訪回應盧秀燕不參選國民黨主席議題。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨點名台中市長盧秀燕接任下屆黨魁，但盧今（24日）宣布不參選。對此，民眾黨主席黃國昌表示，盧秀燕是非常優秀政治人物，也是政治上前輩，相信盧一定有方方面面、非常多的考慮。

黃國昌說，盧秀燕因為中央政府在面對美國高關稅時處理得荒腔走板，中部工具機產業受到非常嚴重衝擊，他之前為了關稅曾去跟台中、彰化業者座談，早就聽到這樣的心聲，所以盧秀燕著眼於市政，期望中部工具機業者在現在艱難情況下，繼續帶領他們，是盧承擔的決心。

黃國昌說，國民黨主席選舉或其他政黨黨內民主程序，民眾黨基本上都尊重，對民眾黨而言，還是把自己做好，並本於最大誠意跟善意，相信等到國民黨主席結果出來後，再針對2026布局，都還可以雙方討論跟溝通。

國民黨主席4年一任，中常會上月30日通過黨主席與黨代表選舉相關辦法，黨主席候選人登記時間為9月4日、5日，10月18日進行投開票，並將於11月1日第22屆全國代表大會上辦理黨主席交接。盧秀燕被視為下屆國民黨黨魁熱門人選，國民黨主席朱立倫昨在大罷免「31:0」結果出爐後在黨中央宣布，「這是我順利交棒、放心交棒的時刻，我要在這邊，非常誠摯地懇請盧秀燕承擔重棒、承擔重責大任」，因為盧秀燕的務實、溫暖，正是此刻台灣最需要的穩定力量。

但盧秀燕24日下午受訪說，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這埸經濟危機，中部地區是首當其衝，包括機械、精密機械等行業遭遇最大打擊，尤其以台中為核心，所以她必須堅守崗位，「我曾說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到！也因此，我無法參選國民黨黨主席」。