黃國昌嗆女記者「白癡問題」自家人也不挺！副秘書長吐12字被罵翻

▲黃國昌嗆記者「白癡問題」惹議。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席黃國昌22日接受聯訪時，遭《鏡電視》記者吳洛瑩提問「美國律師執照是否因未繳註冊費而被停權？」竟回嗆「這是什麼白癡問題？」引發外界譁然。值得注意的是，民眾黨副秘書長、同時具媒體背景的許甫，事後發聲力挺記者，不過也被部分網友質疑是在「馬後炮」。

事件發生後，吳洛瑩的父親，也是曾代表民眾黨參選高雄市長補選的吳益政23日於臉書發文，強調女兒從小敏銳、獨立，職場歷練充足，過去第一份記者工作就曾隻身赴加薩走廊，如今能冷靜應對突發場面，比自己還要成熟。他認為，記者有提問的天職，政治人物則有選擇回應的空間，「這也是記者工作必經的挑戰，小孩都比我更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？」

吳益政並未直接批評黃國昌，而是提醒民眾黨現任主席身負黨務與社會期待，「每天面對超載的壓力，作為政黨領袖，一言一行動見觀瞻」，因此更需要以高度智慧與耐心來與社會溝通。此番回應展現高EQ，也讓網友大讚「虎父無犬女」，稱許父女倆都展現專業與氣度。

▲許甫留言引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／吳益政）

值得注意的是，民眾黨副秘書長許甫也在吳益政的貼文下方留言，「洛瑩是個專業成熟的好記者」，顯示黨內並未全面護航。不過，這則留言卻引來不少網友砲火，質疑他「馬後炮」、「當時就在現場卻不敢出聲」、「媒體出身的幕僚怎不制止？」、「主席大街罵人，秘書小巷道歉？」

回顧事發當天，黃國昌除回嗆記者外，還疑似對突襲聯訪不滿，曾當場抱怨許甫「不是已經說好沒有聯訪，為何還來？」讓副秘書長一時語塞。如今許甫選擇在網路上力挺記者，卻被外界認為「對內軟弱、對外示好」，反而凸顯民眾黨內部的矛盾處境。