政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要黃國昌出來打球！　林淑芬：為何穿上「美國人阿爸救生衣」？

▲▼林淑芬 聯訪 質問黃國昌兒子是否美國籍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林淑芬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前遭爆兒子疑似有美國籍，然而黃國昌面對「美國人阿爸」疑雲至今，始終不願正面答覆，今（24日）被問及該議題時仍強調兒子未成年個資，非法肉搜變態行為不隨之起舞。對此，民進黨立委林淑芬大嗆，兒子有美國籍不是小孩問題，而是父母安排，為何黃國昌當年要做這件事？被戳到痛處才開始嗆記者、抹黑別人轉移焦點。她要黃國昌出來打球、直球對決，是否因為穿上「美國人阿爸救生衣」，才故意在國會毀憲亂政、搞爛台灣？

黃國昌因個人財產申報贈與土地給長子，意外被網紅四叉貓（劉宇席）發現受贈者身分證字號開頭是「F17」，就是在國外出生。而根據黃國昌以往說詞，包括曾於2012年7月底至2013年4月赴美研究、兒子小六多益就考940分等資訊，黃國昌太太極可能於2010年就赴美待產，生下長子。然而黃國昌自21日起至今，均未正面否認此議題，僅模糊焦點稱此為「肉搜未成年小孩的違法變態行為」。

林淑芬也對此再次抨擊，「黃主席、黃大立委、黃市長參選人，你兒子會有美國的國籍，這個不是你兒子的問題啊，這個是他的父母，就是你黃國昌，你們當初為什麼會去做這件事？」是大人的問題，別把小孩子扯進來。現在黃國昌被發現是「美國人阿爸」，戳破其偽君子的真面目、被打到痛處，就不敢正面回答，開始龜縮，然後嗆記者、抹黑別人，就是要轉移焦點，十足地黃國昌風格。

林淑芬再次邀「黃主席、黃大立委、黃市長參選人」出來打球，是否因為穿上「美國人阿爸救生衣」，所以肆無忌憚，故意在國會毀憲亂政、惡改法律，甚至要讓串證串供的被告免於羈押，故意要搞垮台灣。

林淑芬質疑，黃國昌是否因為穿上「美國人阿爸救生衣」就不怕？「可是我們只有一個台灣」，不要再轉移焦點，出來正面回答。公投過後，全台灣的人仍然要問黃國昌，「你是不是美國人的阿爸？因為你是美國人的阿爸，你的孩子都是美國人，所以你不在乎台灣好或壞，所以你才會惡搞台灣，是不是？」

 
08/23 全台詐欺最新數據

