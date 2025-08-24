衛星照曝光！南沙群島填海造陸　「越南規模」將超越中國

▲越南在南沙群島，擴大填海造陸工程。（圖／翻攝amti.csis.org，下同。）
記者吳美依／綜合報導
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新衛星影像顯示，今年初以來，越南在南沙群島加速展開填海造陸工程，規模甚至可能超越中國。
CSIS下屬「亞洲海事透明倡議」22日公布報告顯示，越南已在南沙群島8處島礁，展開大規模疏浚與填海工程，包括東礁、瓊礁、六門礁、鬼喊礁、舶蘭礁。這意味著該國實際控制的21處岩礁和低潮高地，如今全都擴建為人工島嶼，而4年前這些據點大多僅有孤立的碉堡設施。
針對先前已進行過中等造島規模的3座島礁，越南也展開新一輪擴建，分別為西礁、安波沙洲、染青沙洲。在該國宣稱擁有主權，而且疏浚接近完工的島礁上，也出現彈藥庫等軍事基礎設施。
報告也指出，截至今年3月，越南在南沙群島所建造的人工島嶼總面積，已達中國造島面積的70%左右。最新8座島礁的填海工作，幾乎可以確保越南將會追平甚至超越中國。
中國幾乎對整個南海提出主權主張，並且在那裡進行大規模造島工程，但被美國及其盟友反對。除了中國與越南，菲律賓、馬來西亞與汶萊等國，也對這片爭議海域提出主權主張。
