獨／新南向學生8.2萬人創新高　10年成長三倍「越南居首」

▲113年新南向境外生人數創新高。圖為崑山科大新南向國際產學合作專班境外生。（圖／記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

儘管國內受少子化海嘯影響，私校停招停辦消息頻傳。但根據教育部最新統計，大專校院境外學生約12.3萬人，其中新南向學生8.2萬人，創下歷年新高，占比達67%，等於3個境外生就有2個來自新南向，10年來增加超過3倍。其中又以越南增幅最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。

少子化導致大專校院停招停辦頻傳，但根據教育部最新預測，114學年大一學生數將跌破20萬人，「117大限」將來到17.3萬人的新低點。全國私校工會預測，若無企業接手，恐有40家私校退場倒閉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，面對台灣生源減少，台灣大專校院境外生人數卻是逐年攀升。根據教育部最新統計，2014至15年，全台大專校院境外生共9萬3645，其中新南向學生共2萬5289人，占比僅27%。

▲2024至25年，新南向學生達8.2萬人創新高。（圖／教育部提供）

根據2024至25年教育部資料，大專境外生共12萬3188人，新南向學生則來到8萬2622人，新南向占比達67%，等於每3個境外生當中，就有2個是新南向學生，且新南向學生10年來人數更從2.5萬人成長到8.2萬人，成長幅度超過3倍。

教育部指出，新南向政策自推動以來，吸引東協及南亞優秀青年學子來台留學及研習，113學年新南向國家來台留學及研習學生人數達8.2萬人，為歷年最高，學生主要來自越南、印尼、馬來西亞等國，其中又以越南成長最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。

對於新南向學生人數創新高原因，教育部表示，為吸引新南向國學生學來台就學透過辦理「新南向產學合作國際專班」、「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」及「促進國際生來台暨留台實施計畫」，提供學校國際招生彈性措施，有效擴充生源。而新型專班則是「促進國際生來台暨留台實施計畫」中，擴大招收新南向國家學生管道之一。

教育部進一步說明，為擴大吸引新南向國家優秀人才來台留學或研習，教育部提供多項獎助措施，包括台灣獎學金、新南向培英專案、僑生獎助學金及華語文獎學金等，並持續強化境外生輔導機制與諮詢服務，完善相關支持措施，提升新南向國家優秀學生來台就學誘因，而且每年在越南、馬來西亞、印尼及泰國等國參加或舉辦高等教育展與招生宣導活動，向當地學生及家長宣傳留學台灣的相關資訊。

▲新南向招生以越南增幅最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。（圖／教育部提供）