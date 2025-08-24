　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／新南向學生8.2萬人創新高　10年成長三倍「越南居首」

▲台南市勞工局協同內政部移民署，前往崑山科技大學，對該校今年新進的新南向國際產學合作專班逾350名境外生實施校園法令宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲113年新南向境外生人數創新高。圖為崑山科大新南向國際產學合作專班境外生。（圖／記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

儘管國內受少子化海嘯影響，私校停招停辦消息頻傳。但根據教育部最新統計，大專校院境外學生約12.3萬人，其中新南向學生8.2萬人，創下歷年新高，占比達67%，等於3個境外生就有2個來自新南向，10年來增加超過3倍。其中又以越南增幅最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。

少子化導致大專校院停招停辦頻傳，但根據教育部最新預測，114學年大一學生數將跌破20萬人，「117大限」將來到17.3萬人的新低點。全國私校工會預測，若無企業接手，恐有40家私校退場倒閉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，面對台灣生源減少，台灣大專校院境外生人數卻是逐年攀升。根據教育部最新統計，2014至15年，全台大專校院境外生共9萬3645，其中新南向學生共2萬5289人，占比僅27%。

▲▼新南向學生8.2萬人創新高。新南向招生以越南增幅最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。。（圖／教育部提供）

▲2024至25年，新南向學生達8.2萬人創新高。（圖／教育部提供）

根據2024至25年教育部資料，大專境外生共12萬3188人，新南向學生則來到8萬2622人，新南向占比達67%，等於每3個境外生當中，就有2個是新南向學生，且新南向學生10年來人數更從2.5萬人成長到8.2萬人，成長幅度超過3倍。

教育部指出，新南向政策自推動以來，吸引東協及南亞優秀青年學子來台留學及研習，113學年新南向國家來台留學及研習學生人數達8.2萬人，為歷年最高，學生主要來自越南、印尼、馬來西亞等國，其中又以越南成長最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。

對於新南向學生人數創新高原因，教育部表示，為吸引新南向國學生學來台就學透過辦理「新南向產學合作國際專班」、「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」及「促進國際生來台暨留台實施計畫」，提供學校國際招生彈性措施，有效擴充生源。而新型專班則是「促進國際生來台暨留台實施計畫」中，擴大招收新南向國家學生管道之一。

教育部進一步說明，為擴大吸引新南向國家優秀人才來台留學或研習，教育部提供多項獎助措施，包括台灣獎學金、新南向培英專案、僑生獎助學金及華語文獎學金等，並持續強化境外生輔導機制與諮詢服務，完善相關支持措施，提升新南向國家優秀學生來台就學誘因，而且每年在越南、馬來西亞、印尼及泰國等國參加或舉辦高等教育展與招生宣導活動，向當地學生及家長宣傳留學台灣的相關資訊。

▲▼新南向學生8.2萬人創新高。新南向招生以越南增幅最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。。（圖／教育部提供）

▲新南向招生以越南增幅最明顯，109年僅有1.7萬人，113年來到近4萬人，5年成長超過2倍。（圖／教育部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億
小草進化！民眾黨推核三公投有收穫　練兵增基層曝光
男載妹「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳
大罷免31：0＋核三公投未過　外媒反應一次看
「武嶺麥田圈」真相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

鬼門開！　5生肖財運發了

獨／新南向學生8.2萬人創新高　10年成長三倍「越南居首」

中元普渡拜關鍵1物　「讓你整個鬼月都不用怕」

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

午後變天！　「雨最大」地區曝

抖音演算機制像毒品！年輕人上癮「放棄投票權」也要滑

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

鬼門開！　5生肖財運發了

獨／新南向學生8.2萬人創新高　10年成長三倍「越南居首」

中元普渡拜關鍵1物　「讓你整個鬼月都不用怕」

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

午後變天！　「雨最大」地區曝

抖音演算機制像毒品！年輕人上癮「放棄投票權」也要滑

疑誤打排檔！苗栗85歲男駕駛爆衝畫面曝　撞內車道2車2人送醫

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

玩花蓮海洋公園「學生最低0元」　9月起軍人憑證免費

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店進帳1億

住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

生活熱門新聞

核三公投未過門檻　台電回應了

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

午後變天！　「雨最大」地區曝

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

逛動物園驚見「樹上大蟒蛇」！女嚇爛

新自強號車長廣播　19字公開處刑旅客

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥公審！真相打臉

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」

機車族武嶺狂燒胎　太管處嚴正發聲了

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

逢甲麵包店撞見大咖歌手！顧客愣：陶喆在這

更多熱門

相關新聞

雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

新版《財劃法》將於115年度正式上路，中央財源大幅縮減，地方政府則獲得更多稅收分配。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安近日批評教育部不再補助公私立學校電費，讓地方政府必須自行承擔。對此，綠委吳思瑤今（23日）批評，《財劃法》三分鐘修法後，中央硬生生被搬走4165億，明年中央給地方的補助是史上新高，補助雙北2090億，錢拿到手，卻連13億學校電費都不想付，還拗中央買單。搶錢不做事，是要貪污嗎？

侯友宜控中央明年未全額補學校電費　她打臉：新北多拿415億可規劃

侯友宜控中央明年未全額補學校電費　她打臉：新北多拿415億可規劃

教育部護葉丙成！女學生：想離開這醜陋世界

教育部護葉丙成！女學生：想離開這醜陋世界

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

關鍵字：

大專校院境外生新南向政策教育部越南

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面