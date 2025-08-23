宏都拉斯押注中國落空！　2年半出口額「追不上台灣1年」虧逾90億

▲宏都拉斯2023年3月以來對中國市場的出口額，不及宏國在2022年單一年對台灣出口額。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯自2023年3月與中國建交、與台灣斷交以來約2年半，對中國市場的出口合計僅1.079億美元（約新台幣34.5億元），不及宏國在2022年單一年對台灣出口的1.211億美元（約新台幣38.7億元）。在進口大幅增加帶動下，對中貿易逆差擴大，累計損失超過3億美元（約新台幣90億元）。

根據Centroamerica360報導，宏都拉斯中央銀行（BCH）數據顯示今年上半年對中貿易逆差已達14.769億美元（約新台幣472.6億元），高於2024年同期的11.597億美元（約新台幣371.1億元）與2023年的10.735億美元（約新台幣343.5億元）。

▲宏都拉斯女總統卡斯楚選擇與中國建交。（圖／達志影像／美聯社）



主因是自中國進口強勁成長，單在1至6月就達15.099億美元（約新台幣483.2億元），其中包含6,510萬美元的加工用貨物，以及14.448億美元的一般商品，品項涵蓋鐵製品、智慧型手機、機車、電力變流器與電腦。

相比之下，宏都拉斯對中國的出口總額仍偏低，自建交以來累計僅1.079億美元；反觀宏國與台灣尚未斷交的最後一年（2022年），對台出口就有1.211億美元。宏國與台灣的自由貿易協定（Tratado de Libre Comercio）亦已終止，對整體出口結構造成衝擊。

產業面受創最重的是蝦類。宏國對台灣斷交、轉向中國後，蝦類出口量下滑67%、出口金額大減78%，中國未能接手台灣過去的採購量，導致產業損失擴大。

▲宏國對台灣斷交、轉向中國後，蝦類出口量下滑67%、出口金額大減78%。（圖／CFP）



零售與內需市場亦受波及。微中小企業公會（Gremipe）主席卡蘭薩（Victorino Carranza）直言，中國商家大量湧入，販售「低價、拋棄式」商品，在民眾手頭吃緊的情況下反而熱賣，擠壓本地店家生存空間，估計衝擊約200萬名仰賴小商業的人口，且部分銷售未繳納15%稅負，形成不公平競爭。他並稱，市場被中國商品淹沒後，商家銷售大跌7成。

區域層面來看，宏都拉斯今年上半年對亞洲的整體逆差達20.669億美元（約新台幣661.4億元），其中以與中國的失衡最為顯著。外界曾預期宏中關係可換取「優先進入」中國市場，但結果與期待相反。

目前宏國與中國的自由貿易協定談判號稱進入最後階段，然而自2024年7月第六輪談判後未見實質進展。兩國雖已簽署逾20項涵蓋合作、教育、文化與免簽的協議，但經濟面實質利益仍未落地。

整體而言，宏都拉斯的對外貿易數據顯示，「押注中國」尚未兌現承諾，反而使經濟體質更脆弱、對單一市場依賴度升高。