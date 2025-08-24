　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

劍魚颱風要來了！越南中部嚴禁出海　泰國55府嚴防豪雨

▲▼泰國氣象部的劍魚颱風路徑預測。（圖／翻攝tmd.go.th）

▲泰國氣象局24日的劍魚颱風路徑預測。（圖／翻攝tmd.go.th）

記者吳美依／綜合報導

劍魚颱風（Storm Kajiki）持續增強，如今正朝向越南逼近。目前越南中部沿海省份已全面禁止船隻出海，鄰近的泰國氣象局也發布第7次警報，警告全國55個省份將遭豪雨侵襲。

Thaiger引述泰國氣象預報指出，劍魚颱風現在位於南海北部，可能在25至26日登陸越南及寮國北部，將導致泰國多地出現大雨至豪雨，東北部及北部地區24至27日也會出現強風。

越南23日則分析指出，劍魚颱風風力已達8級（時速62至74公里），陣風可達10級（時速89至102公里），正以時速25公里朝西北西方向移動，並且預計進一步增強。它25日接近越南清化至順化沿岸時，可能增強至11至12級，陣風甚至達15級（時速167-183公里）。

《越南快訊》報導，農業與環境部已向12個省市發出緊急命令，要求加固水庫、堤防等基礎設施。廣治省下令近2萬4千名漁民、8千多艘漁船全面禁止出海，鄰近的義安省也同時發布禁航令。順化市農民正加緊腳步搶收稻米，當局也協助漁民加固船隻、加強房屋防風措施，派員巡視山區，準備隨時撤離高風險地區居民。

泰國氣象局（TMD）針對劍魚颱風發布第7次警告，預計全國55府都可能受到強降雨影響。24日發布的未來24小時天氣預報顯示，由於西南季風增強，東北部地區將出現強降雨，尤其汶干府、沙功那空府、那空帕儂府等地區，雨勢可能最為猛烈。

此外，安達曼海（Andaman Sea，又稱緬甸海）與泰國灣（Gulf of Thailand）北部浪高可達2至3公尺，暴風雨區域海況更加險峻，當局呼籲小型船隻暫停出海作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自嘲「全台灣最多警察追的網紅」！　直播中被上銬帶走
韓職發「啦啦隊卡」被噴：這裡不是台灣！　安芝儇道歉了
沈玉琳血癌！名醫曝自身罹癌經驗　「1原因」簡直慢性自殺
啦啦隊女神道歉了！　親密互動范姜彥豐遭炎上
陳柏惟半年前「要藍委叫學長」！片段被挖　網洗版
快訊／盧秀燕宣布「不選黨主席」：媽媽會留在家！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

劍魚颱風要來了！越南中部嚴禁出海　泰國55府嚴防豪雨

引爆球迷怒火！韓職發「啦啦隊卡」應援　韓網怒：這裡不是台灣

只差1元　日本店員當場拒賣麵包「秒丟垃圾桶」嚇哭男童

抗議李在明訪美日！北韓金正恩「試射新型飛彈」　疑獲俄軍事支援

美航166人客機「裝置冒煙」急降落　乘客：聞到煙味、多人咳嗽

普吉島也有！絕美「藍龍」雨後沖上海灘　當局急示警：劇毒別碰

觀光公害難解！日本92地擬「擴大開徵住宿稅」　不分國籍都要付

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

華郵：美國將對芝加哥部署數千國民兵　最快9月展開動員

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

劍魚颱風要來了！越南中部嚴禁出海　泰國55府嚴防豪雨

引爆球迷怒火！韓職發「啦啦隊卡」應援　韓網怒：這裡不是台灣

只差1元　日本店員當場拒賣麵包「秒丟垃圾桶」嚇哭男童

抗議李在明訪美日！北韓金正恩「試射新型飛彈」　疑獲俄軍事支援

美航166人客機「裝置冒煙」急降落　乘客：聞到煙味、多人咳嗽

普吉島也有！絕美「藍龍」雨後沖上海灘　當局急示警：劇毒別碰

觀光公害難解！日本92地擬「擴大開徵住宿稅」　不分國籍都要付

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

華郵：美國將對芝加哥部署數千國民兵　最快9月展開動員

玩命！國道貨車司機玩手機遊戲半小時　警開罰3000元

日本熊頻攻擊人...《獵熊》漫畫免費公開：繪熊可怕真實模樣

前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！　12.7億合約泡湯僅剩短約選項

熬過8年前男友車禍死別⋯　李裕英生下女兒辦婚禮「低調嫁圈外人」

中國信託銀行董事傳授親子財商知識　文薈館變身超人氣理財遊樂園

大陸特斯拉Model 3「方向燈撥桿回來了」！還推改裝套件解救老車主

隘寮溪暴漲！7人玩漂漂河受困岸邊不敢移動　警消下艇救援

水瓶座有好運！12星座最新運勢　獅子座被美食溫暖

赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

美籍網紅北市直播中被逮！深夜睡火車站挨告遭通緝　上銬畫面曝

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

9000萬年前恐龍樹重生　種子市值20萬

絕美「藍龍」又現蹤　普吉島急示警

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

更多熱門

相關新聞

絕美「藍龍」又現蹤　普吉島急示警

絕美「藍龍」又現蹤　普吉島急示警

泰國普吉島（Phuket）也發現「藍龍海蛞蝓」（blue dragon），這種罕見的海洋生物外型美麗，卻具有致命威脅，接觸後可能引發劇烈皮膚反應，讓當局緊急呼籲遊客「切勿觸碰」。此前，西班牙東南部海灘也出現這種有毒生物，促使當局發布禁泳令。

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

劍魚颱風增強為中颱　今午後桃園以南防雷雨

劍魚颱風增強為中颱　今午後桃園以南防雷雨

獨／新南向學生8.2萬人創新高　10年成長三倍「越南居首」

獨／新南向學生8.2萬人創新高　10年成長三倍「越南居首」

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

關鍵字：

颱風越南禁航泰國潛在

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

鬼門開！　5生肖財運發了

午後變天！　「雨最大」地區曝

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面