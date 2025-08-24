劍魚颱風要來了！越南中部嚴禁出海　泰國55府嚴防豪雨

▲泰國氣象局24日的劍魚颱風路徑預測。（圖／翻攝tmd.go.th）
記者吳美依／綜合報導
劍魚颱風（Storm Kajiki）持續增強，如今正朝向越南逼近。目前越南中部沿海省份已全面禁止船隻出海，鄰近的泰國氣象局也發布第7次警報，警告全國55個省份將遭豪雨侵襲。
Thaiger引述泰國氣象預報指出，劍魚颱風現在位於南海北部，可能在25至26日登陸越南及寮國北部，將導致泰國多地出現大雨至豪雨，東北部及北部地區24至27日也會出現強風。
越南23日則分析指出，劍魚颱風風力已達8級（時速62至74公里），陣風可達10級（時速89至102公里），正以時速25公里朝西北西方向移動，並且預計進一步增強。它25日接近越南清化至順化沿岸時，可能增強至11至12級，陣風甚至達15級（時速167-183公里）。
Storm Kajiki has grown to be a typhoon in the South China Sea and rain clouds will cover the eastern part of Thailand’s Northeast on Sunday, according to the Meteorological Department.— Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 24, 2025
Listen to the story or get the full story in the 1st comment. pic.twitter.com/7lJdDzVIpW
《越南快訊》報導，農業與環境部已向12個省市發出緊急命令，要求加固水庫、堤防等基礎設施。廣治省下令近2萬4千名漁民、8千多艘漁船全面禁止出海，鄰近的義安省也同時發布禁航令。順化市農民正加緊腳步搶收稻米，當局也協助漁民加固船隻、加強房屋防風措施，派員巡視山區，準備隨時撤離高風險地區居民。
泰國氣象局（TMD）針對劍魚颱風發布第7次警告，預計全國55府都可能受到強降雨影響。24日發布的未來24小時天氣預報顯示，由於西南季風增強，東北部地區將出現強降雨，尤其汶干府、沙功那空府、那空帕儂府等地區，雨勢可能最為猛烈。
此外，安達曼海（Andaman Sea，又稱緬甸海）與泰國灣（Gulf of Thailand）北部浪高可達2至3公尺，暴風雨區域海況更加險峻，當局呼籲小型船隻暫停出海作業。
