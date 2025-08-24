劍魚颱風要來了！越南中部嚴禁出海　泰國55府嚴防豪雨

▲泰國氣象局24日的劍魚颱風路徑預測。（圖／翻攝tmd.go.th）



記者吳美依／綜合報導

劍魚颱風（Storm Kajiki）持續增強，如今正朝向越南逼近。目前越南中部沿海省份已全面禁止船隻出海，鄰近的泰國氣象局也發布第7次警報，警告全國55個省份將遭豪雨侵襲。

Thaiger引述泰國氣象預報指出，劍魚颱風現在位於南海北部，可能在25至26日登陸越南及寮國北部，將導致泰國多地出現大雨至豪雨，東北部及北部地區24至27日也會出現強風。

越南23日則分析指出，劍魚颱風風力已達8級（時速62至74公里），陣風可達10級（時速89至102公里），正以時速25公里朝西北西方向移動，並且預計進一步增強。它25日接近越南清化至順化沿岸時，可能增強至11至12級，陣風甚至達15級（時速167-183公里）。

Storm Kajiki has grown to be a typhoon in the South China Sea and rain clouds will cover the eastern part of Thailand’s Northeast on Sunday, according to the Meteorological Department.



Listen to the story or get the full story in the 1st comment. pic.twitter.com/7lJdDzVIpW — Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 24, 2025



《越南快訊》報導，農業與環境部已向12個省市發出緊急命令，要求加固水庫、堤防等基礎設施。廣治省下令近2萬4千名漁民、8千多艘漁船全面禁止出海，鄰近的義安省也同時發布禁航令。順化市農民正加緊腳步搶收稻米，當局也協助漁民加固船隻、加強房屋防風措施，派員巡視山區，準備隨時撤離高風險地區居民。

泰國氣象局（TMD）針對劍魚颱風發布第7次警告，預計全國55府都可能受到強降雨影響。24日發布的未來24小時天氣預報顯示，由於西南季風增強，東北部地區將出現強降雨，尤其汶干府、沙功那空府、那空帕儂府等地區，雨勢可能最為猛烈。

此外，安達曼海（Andaman Sea，又稱緬甸海）與泰國灣（Gulf of Thailand）北部浪高可達2至3公尺，暴風雨區域海況更加險峻，當局呼籲小型船隻暫停出海作業。