基層焦慮了！她盼朱盧得談談　這藍委更嗆：非常不願看到張亞中參選

▲朱立倫昨喊交棒，但盧秀燕24日表示不參選國民黨主席。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨點名台中市長盧秀燕接任下屆黨魁，但盧今（24日）宣布不參選。對此，一名國民黨立委表示，朱立倫跟盧秀燕一定要好好談，這局不能都放手不管，她已經感受到有很多基層的焦慮感，「他們一定要收到這樣訊息」，不然好不容易有這樣的戰果，內部又開始亂陣腳。另有一名藍委更點名已表態參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中，並直言，他非常不願意看到這次大罷免中沒有出力就說要選的人，「我個人非常看不起像張亞中這種人」。

國民黨主席4年一任，中常會上月30日通過黨主席與黨代表選舉相關辦法，黨主席候選人登記時間為9月4日、5日，10月18日進行投開票，並將於11月1日第22屆全國代表大會上辦理黨主席交接。盧秀燕被視為下屆國民黨黨魁熱門人選，朱立倫昨在大罷免「31:0」結果出爐後在黨中央宣布，「這是我順利交棒、放心交棒的時刻，我要在這邊，非常誠摯地懇請盧秀燕承擔重棒、承擔重責大任」，因為盧秀燕的務實、溫暖，正是此刻台灣最需要的穩定力量。

但盧秀燕24日下午受訪說，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這埸經濟危機，中部地區是首當其衝，包括機械、精密機械等行業遭遇最大打擊，尤其以台中為核心，所以她必須堅守崗位，「我曾說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到！也因此，我無法參選國民黨黨主席」。

對此，一名國民黨立委向《東森新聞雲ETtoday》表示，國民黨要在2028年實現政黨輪替，目前盧秀燕是大家共識最有可能的總統候選人人選，所以她的一些佈局規劃，大家要尊重、要全力配合，其實盧說的也是有道理，畢竟施政是盧對選民的承諾，且關稅風暴對地方產業影響很大，希望盧能專心處理市政，這點要體諒盧，大家都應該做盧後盾。

他指出，至於朱立倫這次領導有功，「32:0」結果（加上遭停職的新竹市長高虹安），有一份功勞，這段時間南北奔走相當辛苦，所以朱有自己下一步想法跟規劃，這也要尊重，不管朱選擇是進是退，都要謝謝朱的付出，都要尊重朱的決定。

但有一名北部的國民黨立委表示，國民黨內在大罷免大失敗歡欣鼓舞下，有些人對誰來當主席出現焦慮感，因為這任主席很重要，要承擔2026、2028大選的提名及初選，所以現在大家開始點鴛鴦譜。她說，她傾向國民黨大人們應該把握這次大罷免結果的民眾期待，這次主席要能穩住，讓大家覺得國民黨是可以被期待，也不要製造基層焦慮，不管大家意願為何，應該是團結起來解決新主席問題。

對於是否認為朱立倫跟盧秀燕兩人要協調，她認為，他們一定要好好去談，雖有個人意願或規劃，但這局不能都放手不管，兩個人還是要好好談，國民黨一些大咖也要一起共同承擔、解決現在新任主席的人選問題。

由於曾任馬政府時代總統府發言人的前立委陳以信今透過臉書表示，「如果朱不續盧不選，真的只有馬能扛了」。該北部的國民黨立委說，今天這邊覺得這個人選好，那個誰好，她個人認為無益於現在局面，應該這些大咖應要一起去做集體智慧，她在這邊就是鄭重傳達，她已經感受到有很多基層的焦慮感，「他們一定要收到這樣訊息」，不然好不容易有這樣的戰果，內部又開始亂陣腳。

另有一名藍委則說， 如果前總統馬英九自己有意願，他們再來重新考量是不是最佳人選，但如果人家沒有意願，就不要拱了。他喊話，要出來選的人請出來，讓全黨公職來檢驗，希望下個是能輔佐2026所有縣市長，更要輔佐2028最強候選的人，「現在這個最強候選人 最適當的候選人，我們大家已經看出來了，這樣國民黨至少立法院會團結」，但請找出一個在藍委團結時，不要扯後腿的人。

他也說，既然盧秀燕不想選，就尊重她的意願，如果朱立倫要繼續留任或誰要承擔大任，都可以，只是第一條件是要經過黨主席選舉；第二，他非常不願意看到這次大罷免戰役中，沒有出力、沒有主動幫第一線兄弟姊妹擋砲火，只是後面放炮就說要選的人，「我個人絕對不認同」。

他更點名張亞中、彰化縣前縣長卓伯源，並稱，「尤其是張亞中最明顯」，在大環境不好時不願意出來，現在大環境比8年前好一點時候，「你又為黨內的人做了些什麼？我個人非常看不起像張亞中這種人」。