　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫喊交棒、盧秀燕無意接　牛煦庭：此刻為難任何人都沒意義

▲國民黨立委牛煦庭。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委牛煦庭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨點名台中市長盧秀燕接任下屆黨魁，但盧今（24日）宣布，中部受美國關稅重創，尤其以台中為核心，她必須堅守崗位，因此無法參選國民黨主席。對此，國民黨立委牛煦庭表示，黨主席的任期將屆，各方表態，選也好、不選也好，想必都有苦衷，他相信這些決定，也都是為了政黨的發展，仔細考量後的結果，在此刻為難任何人，都沒有意義。

國民黨主席4年一任，中常會上月30日通過黨主席與黨代表選舉相關辦法，黨主席候選人登記時間為9月4日、5日，10月18日進行投開票，並將於11月1日第22屆全國代表大會上辦理黨主席交接。盧秀燕被視為下屆國民黨黨魁熱門人選，朱立倫昨在大罷免「31:0」結果出爐後在黨中央宣布，「這是我順利交棒、放心交棒的時刻，我要在這邊，非常誠摯地懇請盧秀燕承擔重棒、承擔重責大任」，因為盧秀燕的務實、溫暖，正是此刻台灣最需要的穩定力量。

但盧秀燕24日下午受訪說，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這埸經濟危機，中部地區是首當其衝，包括機械、精密機械等行業遭遇最大打擊，尤其以台中為核心，所以她必須堅守崗位，「我曾說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到！也因此，我無法參選國民黨黨主席」。

對此，牛煦庭向《東森新聞雲ETtoday》表示，「我們才剛剛從一場元神大耗的政治惡鬥中存活下來」，他深切認知，唯有敬畏民意、掌握脈動、勇於回應、堅持民主，才是勝利的不二法門。

牛煦庭說，黨主席的任期將屆，各方表態，選也好、不選也好，想必都有苦衷，他相信這些決定，也都是為了政黨的發展，仔細考量後的結果，在此刻為難任何人，都沒有意義。

牛煦庭也說，既然目前狀況不明，那麼不妨照程序進行，並在選舉的過程公開討論政黨路線，也在這個過程中，接受民意的考驗，回歸民主與制度，也是良法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
向太每月付撫養費！　金額增20倍「養一輩子」
男找「大咖議員」衝校長室逼女師見面！　噁喊：很想X妳
快訊／15縣市高溫警示　雙北飆38度
孫安佐買千發子彈原因曝！　孫鵬救兒燒千萬：和狄鶯靠藥才能睡
白沙屯媽「籤詩」預言大罷免結局？　全場愣：真的很神
大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌連2天嗆記者！他酸「大頭症嚴重」　曝最終下場

朱立倫交棒盧秀燕遭拒　國民黨：為了重返執政大家要團結

朱立倫喊交棒、盧秀燕無意接　牛煦庭：此刻為難任何人都沒意義

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧秀燕表態拒選黨主席　張亞中酸：朱立倫若不放心可以繼續選

學者拋5看法：AI產業超吃電　現實角度執政黨可能必須轉向

快訊／盧秀燕宣布不選黨主席：媽媽會留在家裡！

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部感謝朱立倫領軍：階段性任務完成

罷免與公投挫敗　林俊憲：執政黨必須回應民意「黨團也應總檢討」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

黃國昌連2天嗆記者！他酸「大頭症嚴重」　曝最終下場

朱立倫交棒盧秀燕遭拒　國民黨：為了重返執政大家要團結

朱立倫喊交棒、盧秀燕無意接　牛煦庭：此刻為難任何人都沒意義

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧秀燕表態拒選黨主席　張亞中酸：朱立倫若不放心可以繼續選

學者拋5看法：AI產業超吃電　現實角度執政黨可能必須轉向

快訊／盧秀燕宣布不選黨主席：媽媽會留在家裡！

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部感謝朱立倫領軍：階段性任務完成

罷免與公投挫敗　林俊憲：執政黨必須回應民意「黨團也應總檢討」

七美、望安機場明年改建　耗資近6億元與日本建築師合作

南韓李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放市場　財界16人隨同

澤倫斯基發文感謝川普！　獨立日收到祝福

台中石岡熱氣球8/29升空　開車接駁交通攻略一次看

太陽娃娃也救不了！台鋼大巨蛋吞7敗　洪總認為輸球是技不如人

買房「先求有再求好」時代過了？　網真實反應曝光

2025中秋禮盒大公開！奢華典雅、經典手工　超過20款必買清單一次看

星巴克、藏壽司齊插旗　「高雄最南區」新案價2字頭

航空迷「桃機攝影秘境」近看飛機起降！還藏復古老街、觀機咖啡廳

「九三閱兵」倒數　大陸學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

政治熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

大罷免32：0　游淑慧點名他：無臉見人

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

即／盧秀燕不選黨主席：媽媽會留在家裡

核三公投未過關！趙少康點3大關鍵原因

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

更多熱門

相關新聞

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

726和823罷免案均以失敗收場，而核三重啟公投雖未達門檻，但同意票大幅領先不同意票，民進黨內部檢討聲浪不斷。總統賴清德昨表示，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，包括調整隊形啟動必要人事改組。而前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中也發文建議總統因應政局3️箭。就有網友留言說，懇求賴清德讓陳致中入閣。對此，陳致中也回應，「謝謝肯定，但離題了啦！致中一定是留在選區打拚！」

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧拒選黨魁　張亞中酸：朱不放心可以繼續選

盧拒選黨魁　張亞中酸：朱不放心可以繼續選

即／盧秀燕不選黨主席：媽媽會留在家裡

即／盧秀燕不選黨主席：媽媽會留在家裡

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部：階段性任務完成

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部：階段性任務完成

關鍵字：

牛煦庭盧秀燕朱立倫國民黨黨主席大罷免

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

鬼門開！　5生肖財運發了

午後變天！　「雨最大」地區曝

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面