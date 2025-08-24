朱立倫喊交棒、盧秀燕無意接　牛煦庭：此刻為難任何人都沒意義

▲國民黨立委牛煦庭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨點名台中市長盧秀燕接任下屆黨魁，但盧今（24日）宣布，中部受美國關稅重創，尤其以台中為核心，她必須堅守崗位，因此無法參選國民黨主席。對此，國民黨立委牛煦庭表示，黨主席的任期將屆，各方表態，選也好、不選也好，想必都有苦衷，他相信這些決定，也都是為了政黨的發展，仔細考量後的結果，在此刻為難任何人，都沒有意義。

國民黨主席4年一任，中常會上月30日通過黨主席與黨代表選舉相關辦法，黨主席候選人登記時間為9月4日、5日，10月18日進行投開票，並將於11月1日第22屆全國代表大會上辦理黨主席交接。盧秀燕被視為下屆國民黨黨魁熱門人選，朱立倫昨在大罷免「31:0」結果出爐後在黨中央宣布，「這是我順利交棒、放心交棒的時刻，我要在這邊，非常誠摯地懇請盧秀燕承擔重棒、承擔重責大任」，因為盧秀燕的務實、溫暖，正是此刻台灣最需要的穩定力量。

但盧秀燕24日下午受訪說，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這埸經濟危機，中部地區是首當其衝，包括機械、精密機械等行業遭遇最大打擊，尤其以台中為核心，所以她必須堅守崗位，「我曾說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到！也因此，我無法參選國民黨黨主席」。

對此，牛煦庭向《東森新聞雲ETtoday》表示，「我們才剛剛從一場元神大耗的政治惡鬥中存活下來」，他深切認知，唯有敬畏民意、掌握脈動、勇於回應、堅持民主，才是勝利的不二法門。

牛煦庭說，黨主席的任期將屆，各方表態，選也好、不選也好，想必都有苦衷，他相信這些決定，也都是為了政黨的發展，仔細考量後的結果，在此刻為難任何人，都沒有意義。

牛煦庭也說，既然目前狀況不明，那麼不妨照程序進行，並在選舉的過程公開討論政黨路線，也在這個過程中，接受民意的考驗，回歸民主與制度，也是良法。