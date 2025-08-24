　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫交棒盧秀燕黨主席遭拒絕　鄭麗文：我做好接棒的準備！

▲鄭麗文出席黨外在野大聯盟成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭麗文早已表態參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對國民黨主席朱立倫邀請台中市長盧秀燕接任主席，盧秀燕今（24日）表態婉拒，日前才說「盧若不選，她會選到底」的前立委鄭麗文對此表示，盧的說法自己感佩並完全尊重，也感謝黨主席朱立倫的辛勞付出，「我會做好接棒的準備！」青壯世代將展現無比的戰鬥力，扮演應有的角色，希望能不負所有黨員與選民的高度期待，9月初她會去領表、登記。

鄭麗文強調，自己之前就說過，不管盧秀燕做什麼樣的決定，都是全力支持且完全尊重，盧一定是希望能在她的戰鬥位置上發揮到最好，所以可以充分理解也支持盧的決定；鄭麗文說，即使盧秀燕不參選主席，也絕對不會自外於國民黨的事務。從726到823二波罷免，大家有目共睹，盧是如何盡心盡力幫所有的同志輔選。

鄭麗文回憶，上周到台中輔選，與盧秀燕和立委楊瓊瓔同台，盧的擁抱讓她感受深刻的溫暖。她指出，自己也一定會全力以赴，大家在不同的戰鬥位置，為共同的目標，攜手共同努力。

對於朱立倫昨天表態盼順利交棒給盧秀燕，鄭麗文說，朱已對外表達交棒的決心，自己也做好接棒的準備，感謝朱主席的辛勞付出，也請朱可以安心交棒，青壯世代絕對會展現無比的戰鬥力，在國民黨大團隊扮演好應該要有的戰鬥位置。

鄭麗文重申，擔任國民黨主席後，目標就是承諾讓國民黨成為第一大黨，不僅2028年要國會單獨過半、選上總統，國民黨的民調支持度也要超越民進黨，讓國民黨成為名符其實的台灣第一大黨與執政黨，在這過程中，一定會努力去團結所有在野的力量，包括藍白的合作。

