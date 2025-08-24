　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港官員：「穩定幣」是支付工具　不存在炒作機會

▲▼港幣。（圖／CFP）

▲港元。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港《穩定幣條例》8月1日生效，港府財經事務及庫務局局長許正宇表示，穩定幣的定位清晰，為交付工具，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會

根據《香港電台》報導，許正宇在電台節目上提到，通過銀行體系支付，成本大約3%，但使用穩定幣的成本可望低至1%，可減低跨境支付成本，提升經濟運轉效率。

就發展香港成為國際黃金交易中心，許正宇說，已邀請不同參與方，召開兩次會議，方向是從倉儲開始，並在頂層設計包括交易及結算方向有新建設。他說，不同金融中心現時都思考不同發展方向，本港要在商品尤其貴金屬方向著墨，當局正全力規劃。

大陸與香港的「互聯互通」機制開通將踏入11周年，許正宇指出，在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類是大方向，會推進房地產信托基金納入互聯互通，但要與陸方商討，涉及系統提升等，需時處理。

許正宇表示，香港要堅定自己信心，信任及更好利用「一國兩制」下的優勢，香港近期在商品市場有突破，因應特區是免稅地方，倫敦金屬交易所年初認證香港作為遞交港後，在短短半年已經有8個倉儲落地。

許正宇還說，近期資本市場表現體現香港優勢，全球有很多不穩定因素，而香港是具說服力的穩定市場，並且因勢利導在數年前已鋪排生物科技公司在港上市，引入不同種類投資者加入本港市場。

母親當街跪子，所謂何事？本港網絡瘋傳一段影片，指香港街頭有大叔與阿伯爭吵，大叔母親一直勸止，然而大叔不領情，反推開媽媽說，「你走開！」。不過老婦未有放棄繼續「死纏」，更當街跪在大叔面前勸止。影片最後，大叔與老婦僵持，老婦一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，旁邊的阿伯才騎車離開。

