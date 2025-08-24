巴拉圭公使之子跨海體驗「做16歲」　黃偉哲送上祝福人生成功啟航

▲巴拉圭駐華公使之子等少年，依循古禮鑽出「鳥母宮」完成「轉大人」儀式，場面莊重又溫馨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市年度傳統盛事「做16歲」成年禮，24日在安平開台天后宮隆重舉行，今年以「成功啟航．開啟府城貿易的源頭」為主題，吸引上百名學子參加，巴拉圭公使之子更跨海體驗「做16歲」，市長黃偉哲親臨現場，期勉青少年以樂觀態度邁向新階段，勇敢承擔責任，並懷抱感恩之心成為有擔當的大人。

黃偉哲市長表示，「做16歲」是台南獨有的重要文化傳統，更是學子邁向成人的象徵。他強調，成年禮不僅是人生的里程碑，也是社會責任的開始，期許年輕世代延續文化價值，並肩負起社會使命。

市府指出，今年成年禮巧妙融合歷史、人文與觀光元素，並安排走訪安平古堡、東興洋行、德記洋行等地標，讓學子重溫自1624年荷蘭人登陸、開啟台灣對外貿易的歷史，最後登船繞行安平港，從海上視角感受「成功啟航」的象徵。

開台天后宮主委盧友禮表示，「做16歲」不僅是府城的重要文化資產，更是凝聚在地情感與記憶的象徵，而隨著文化交流與觀光推廣，有愈來越愈多海外人士特別前來參與，展現台南文化的獨特與影響力。

今年的成年禮活動遵循古禮科儀展開，學子們戴上象徵智慧與榮耀的狀元帽，鑽出「鳥母宮」向註生娘娘、七娘媽致敬，完成「轉大人」的儀式，象徵告別童年、迎向成年。隨後進行奉茶謝親恩，學子以跪奉茶方式向父母表達感謝，場面溫馨感人。

活動另一亮點，是巴拉圭駐華公使羅艾黎的兒子跨海來台，親身參與奉茶與鑽宮儀式。他表示，能體驗台南獨有的成年禮感到十分難忘，也讓活動增添國際風採。安平開台天后宮表示，「做16歲」是府城的重要文化資產，透過文化交流讓更多海外人士認識台南，也展現文化影響力。

今日活動，立法委員陳亭妃、市議員李啟維、林美燕、周麗津、盧崑福，以及立委林俊憲服務處代表皆到場，與市民一同見證學子們的人生成長時刻。