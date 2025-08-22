台南24宗教團體勇奪宗教公益獎　黃偉哲：展現「眾神之都」公益力量

▲內政部宗教團體表揚大會於屏東藝術館登場，台南24家宗教團體獲獎大放異彩。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部22日在屏東藝術館舉辦「全國宗教團體表揚大會」，由部長劉世芳親自頒獎，全國宗教團體齊聚一堂，共同展現宗教信仰在公益慈善的力量，其中台南市共有4家團體榮獲「宗教公益深耕獎」、20家獲得「宗教公益獎」，合計24家團體獲獎，成果亮眼。

市長黃偉哲表示，台南素有「眾神之都」的美譽，境內宗教團體不僅弘揚信仰精神，更致力於社會公益。無論是推動香金減量、宗教儀式優質化，或是協助弱勢族群、提供急難救助，都讓宗教信仰不只停留在廟宇，而是走入人心，化作具體的社會支持力量。

民政局長姜淋煌指出，本次獲獎的團體橫跨佛教、道教、一貫道與基督教等宗教，雖然信仰教義不同，但都以實際行動投身公益。這些團體深入社會角落，從扶助低收入戶、急難救助，到關懷教育、推廣文化，成為推動社會安定與溫暖的重要力量。

內政部自民國65年起舉辦全國宗教團體表揚大會，經地方政府推薦與內政部宗教事務諮詢委員會審查，選出長期深耕公益、貢獻卓著的團體。台南今年的得獎名單中，「宗教公益深耕獎」由崁頂福安宮、玉山寶光聖堂、東隆宮、東勢北極殿獲得，另有20家廟宇與教會獲頒「宗教公益獎」，展現台南宗教界在公益慈善的雄厚實力。