賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕　感謝營造公司助災民重建

▲總統賴清德23日赴台南將軍區視察災後修繕，黃偉哲市長全程陪同。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風豪雨重創台南，許多弱勢家庭房舍嚴重受損，總統賴清德23日南下台南市將軍區，市長黃偉哲全程陪同，實地視察災後房屋修繕進度，並特別關心弱勢民眾受災狀況，賴總統肯定市府團隊第一時間投入協助，也感謝民間營造公司伸出援手，幫助災民重建家園。

黃偉哲表示，市府正全力推動災後重建工程，並特別優先照顧弱勢族群。他感謝桂田營造及社會各界的善心協助，不僅讓受災民眾能重返家園，更展現出台灣社會的溫暖與凝聚力。

賴清德總統則指出，他高度肯定市府團隊積極反映地方需求與長期堅守第一線，許多重建工程已有顯著進展。中央已編列特別預算，期盼能落實投入災後復原，強化基礎建設，提升防災韌性，以因應未來可能再度發生的天然挑戰。

將軍區公所舉例，當地民眾陳福彬因中風行動不便，屋瓦遭颱風吹落導致房屋無法居住，生活陷入困境。雖獲市府協調暫時安置，但陳先生仍希望返家，卻無力負擔龐大修繕費用。所幸桂田營造主動提供免費修繕，讓他得以重拾希望，重建家園。

今日視察行程，包括行政院前進指揮所指揮官陳金德、副指揮官李孟諺與李怡德，以及立委林俊憲、郭國文、賴惠員、陳亭妃與多位市議員均到場，展現中央、地方與民代共同關心災後復原的決心。