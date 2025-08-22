風災後屋頂修繕黃偉哲到場關心　北門災民感動擁抱致謝

▲市長黃偉哲到北門視察民宅屋頂修繕進度，受災住戶夫妻當場表達感謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南北門區，造成文山裡多處民宅屋頂毀損，市長黃偉哲22日下午前往文山裡二重港侯姓住戶家中，視察屋頂修繕進度，並親自送上飲料慰勞施工人員，侯姓住戶與妻子丁女士當面表達感謝，現場施工廠商更感動地主動與市長擁抱，場面溫暖。

黃偉哲市長指出，0728風災與0802豪雨造成溪北與沿海居民受創，市府第一時間即跨局處動員，從勘查到媒合修繕加速進行。以侯姓住戶為例，市府媒合國全營造與原豐工程協助，從報價、簽約到拆除僅用一週即完成，展現高效率。他強調，市府將持續以優良建材與工法，盡速協助災戶完成重建，也感謝地方里長積極協助，目前慰助金已發放逾八成。

北門區公所統計，截至8月20日，一般戶修繕需求共93戶，其中80戶已完成估價，媒合率達近9成，17戶完成簽約，2戶完工，15戶正在加工彩鋼板，其餘則依民眾需求持續推動。工務局也說明，侯姓住戶案自8月1日媒合、8日完成簽約，15日展開施工，預計23日可完工，成為北門區第一戶完成媒合修繕的案例。

工務局補充，目前部分民眾尚未簽約，主因涉及修繕材質（如紅黑瓦）、經費或自行尋覓廠商，市府將持續提供協助，並要求施工團隊假日加派人力，避免因天候或假日延誤工期。市府強調，未來會持續與企業合作，加快復原腳步，攜手打造更具韌性的城市。