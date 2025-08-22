晉基基金會捐贈《紅毛仔沙特》繪本　閱讀帶學生走進鹽田故事

▲台南市長黃偉哲出席《紅毛仔沙特》繪本贈書儀式，感謝晉基守護教育基金會支持在地閱讀推廣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府22日下午在北門遊客中心舉行《紅毛仔沙特》繪本贈書記者會，市長黃偉哲代表受贈晉基守護教育基金會捐出的502本繪本，將分送至全市國小與各區圖書館，讓孩子透過閱讀走進鹽田世界，認識家鄉故事。

黃偉哲表示，閱讀是培養知識、啟發創意與深化文化認同的重要途徑。感謝基金會特別製作這本以井仔腳瓦盤鹽田為背景的繪本，讓學生不只提升閱讀素養，更能在書中看見台南的過去、理解當下並想像未來。受贈繪本將分送至全市學校與圖書館，成為學生理解在地文化的重要課外讀物。

教育局長鄭新輝指出，一本好的繪本能夠跨域啟發學生，從故事與圖像中自然接觸歷史、地理、科學與藝術知識，激發多角度思考與觀察。台南市長期推動多元閱讀計畫，從在地故事到世界經典，希望孩子在書中建立連結，進而養成主動探索與持續學習的習慣。

晉基守護教育基金會董事長廖淑芬表示，基金會長期推廣兒童多元閱讀，這次特別選擇以鹽業文化為題材的《紅毛仔沙特》，細膩呈現全台最古老的井仔腳瓦盤鹽田，希望孩子透過閱讀認識土地的味道與記憶，並將珍貴文化代代相傳。

今日捐贈儀式，包括雲嘉南濱海國家風景管理處處長徐振能、台灣守護文創公司董事長陳仁昌、台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧皆到場支持，展現社會各界對教育與文化傳承的共同關注。