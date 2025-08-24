活動中心成投票所　社區長輩轉戰食農體驗樂迎祖父母節

▲社區長輩轉戰食農體驗樂迎祖父母節。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

23日適逢全國性公投投票日，隔天824又是「祖父母節」。台東關山鎮新埔社區關懷據點的長輩們，在完成投票後沒有回到活動中心，反而興高采烈地走進廚房，參加一場別開生面的食農體驗活動。

關山鎮農會米國學校特別推出「在地食材推廣及創意料理」課程，邀請新埔社區的阿公、阿嬤們動手烘焙，從奶凍到戚風蛋糕，在專業講師的帶領下親手操作。隨著烤箱開啟，一陣陣撲鼻香氣瀰漫四周，當色澤鮮豔的火龍果圈、火龍果戚風蛋糕擺上桌時，長輩們眼神亮了起來，紛紛迫不及待想要品嚐。

新埔社區副總幹事江淑娥表示，因活動中心被規劃為投票所，經討論後索性帶著長輩報名參加體驗課程，順勢也當作慶祝「祖父母節」。縣議員陳宏宗更協助爭取加碼課程，讓活動更熱鬧，也讓長輩們度過特別的一天。

農會指出，活動目的在於推廣「吃在地、享當季」，希望藉由體驗課程，讓民眾優先選擇在地農產品，並更了解食材背後的文化。這次課程以火龍果為主角，運用其酸甜滋味與天然膠質，設計出多樣化烘焙料理。

授課講師、來自高雄餐旅大學廚藝學院的葉建志說明，製作過程特別結合日本技法，使蛋糕更鬆軟且色澤自然，並透過烘焙引導民眾理解食材從產地到餐桌的價值。

縣議員陳宏宗則表示，「祖父母節」提醒社會應重視長輩的付出，尤其在邁入超高齡社會之際，更需要關懷與陪伴，「希望透過這樣的活動，讓阿公阿嬤感受到溫暖與尊重」。