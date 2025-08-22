童熱氣球嘉年華與媽走失狂哭　暖警「大手牽小手」助3分鐘團圓

▲熱氣球嘉年華孩童走失嚎啕大哭，台東警方助團圓。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一年一度的「台灣國際熱氣球嘉年華」21日晚間舉辦最終場活動，現場湧入超過三萬名遊客，氣氛熱鬧。然而，19時32分許卻傳出一段驚險又溫馨的插曲：一名年僅4至5歲的孩童與家人走散，獨自坐在會場南側大帳篷後方的草地上嚎啕大哭，場面令人揪心。幸好有眼尖民眾立即通報，現場「機動派出所」員警第一時間趕抵，成功協助孩子重回母親懷抱。

接獲通報後，鹿野分駐所副所長郭恒嘉立即趕赴現場。只見孩童哭喊「嗚嗚嗚~~」神情無助，郭副所長隨即蹲下安撫，耐心詢問姓名與父母聯絡方式，並牽起孩子的小手陪同尋找。然而，閉幕場湧入人潮擁擠，尋人難度不小。郭副所長一路細心留意，走出約一、兩百公尺後，終於聽見母親急切呼喊聲。確認身分無誤後，母子團聚，孩子破涕為笑，母親則又驚又喜，頻頻向警方致謝。

郭副所長在將孩子交還母親後，仍不忘提醒：「帶好、帶好、帶好！」呼籲家長在人潮聚集場合務必看顧孩童，避免意外發生。這句樸實卻溫暖的叮嚀，也引來現場民眾會心一笑。

關山警分局表示，熱氣球嘉年華每年吸引大量國內外遊客，警方除全力投入交通疏導與維安外，也於現場設置「機動派出所」，提供即時報案、諮詢與服務，才能在最短時間內協助尋回走失孩童。警方同時呼籲，家長若帶年幼子女參與大型活動，應事先教導孩子記住父母姓名與電話，或隨身留有聯絡資訊，以利緊急時快速聯繫，並隨時注意孩子動向，避免憾事發生。