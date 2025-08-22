　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

童熱氣球嘉年華與媽走失狂哭　暖警「大手牽小手」助3分鐘團圓

▲熱氣球嘉年華孩童走失嚎啕大哭，台東警方助團圓。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲熱氣球嘉年華孩童走失嚎啕大哭，台東警方助團圓。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一年一度的「台灣國際熱氣球嘉年華」21日晚間舉辦最終場活動，現場湧入超過三萬名遊客，氣氛熱鬧。然而，19時32分許卻傳出一段驚險又溫馨的插曲：一名年僅4至5歲的孩童與家人走散，獨自坐在會場南側大帳篷後方的草地上嚎啕大哭，場面令人揪心。幸好有眼尖民眾立即通報，現場「機動派出所」員警第一時間趕抵，成功協助孩子重回母親懷抱。

接獲通報後，鹿野分駐所副所長郭恒嘉立即趕赴現場。只見孩童哭喊「嗚嗚嗚~~」神情無助，郭副所長隨即蹲下安撫，耐心詢問姓名與父母聯絡方式，並牽起孩子的小手陪同尋找。然而，閉幕場湧入人潮擁擠，尋人難度不小。郭副所長一路細心留意，走出約一、兩百公尺後，終於聽見母親急切呼喊聲。確認身分無誤後，母子團聚，孩子破涕為笑，母親則又驚又喜，頻頻向警方致謝。

郭副所長在將孩子交還母親後，仍不忘提醒：「帶好、帶好、帶好！」呼籲家長在人潮聚集場合務必看顧孩童，避免意外發生。這句樸實卻溫暖的叮嚀，也引來現場民眾會心一笑。

關山警分局表示，熱氣球嘉年華每年吸引大量國內外遊客，警方除全力投入交通疏導與維安外，也於現場設置「機動派出所」，提供即時報案、諮詢與服務，才能在最短時間內協助尋回走失孩童。警方同時呼籲，家長若帶年幼子女參與大型活動，應事先教導孩子記住父母姓名與電話，或隨身留有聯絡資訊，以利緊急時快速聯繫，並隨時注意孩子動向，避免憾事發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光
快訊／葉丙成請辭獲准　教長回應了
獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐
黃河特大橋「斷裂」釀7死　恐怖瞬間畫面曝光
女騙徒詐50億盼交保　哽咽求法官：半年沒看到孩子
快訊／葉丙成請辭後首發聲
屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！
快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

嘉義縣議員黃嫈珺揭露土地廢棄物疑案　環保局介入調查

台北正覺同修會與正覺教育基金會　攜手捐贈嘉義醫院救護車

童熱氣球嘉年華與媽走失狂哭　暖警「大手牽小手」助3分鐘團圓

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

從律師到金馬新導演　唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

Cosplay 狂熱再臨！2025出鏡嘉年華　8/23藍晒圖盛大登場

金門烏坵鄉代會主席涉貪　一審判刑8年8月、褫奪公權4年

青年志工陪伴長輩學手機防詐騙　台南東區祖孫共創溫馨回憶

台南24宗教團體勇奪宗教公益獎　黃偉哲：展現「眾神之都」公益力量

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

嘉義縣議員黃嫈珺揭露土地廢棄物疑案　環保局介入調查

台北正覺同修會與正覺教育基金會　攜手捐贈嘉義醫院救護車

童熱氣球嘉年華與媽走失狂哭　暖警「大手牽小手」助3分鐘團圓

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

從律師到金馬新導演　唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

Cosplay 狂熱再臨！2025出鏡嘉年華　8/23藍晒圖盛大登場

金門烏坵鄉代會主席涉貪　一審判刑8年8月、褫奪公權4年

青年志工陪伴長輩學手機防詐騙　台南東區祖孫共創溫馨回憶

台南24宗教團體勇奪宗教公益獎　黃偉哲：展現「眾神之都」公益力量

韋禮安才剛合作SJ東海　無預警曬首爾Vlog宣布好消息...網嗨翻

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

黃仁勳下午與張忠謀一起品酒　預告將與魏哲家在三六食府餐敘

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

用AI取代初級員工？AWS執行長批：這是最蠢的想法

國泰金採行外價金新制　總座：匯率影響性轉趨中性

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

地方熱門新聞

快訊／台南中西區車禍驚魂女騎士意識清楚送醫南警釐清責任

法越情侶登山健行迷路　金山警英語指引脫困

合歡山沿路撒冥紙　民眾PO網檢擧：至少100多張

黃偉哲站台「台南館」食品展訂單商機上看2.5億

快開學了！台東17校還缺老師　校方出奇招徵人

嘉義縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」

嘉義智選假日酒店女性主題專案

南投警方徹夜尋獲台中失智翁送醫

中壢中正公園地下停車場今完工啟用

台中公車爆口角！司機訓女學生：手要舉過頭

嘉義縣環保局科技監視　「公廁APP」快速如廁

《植感桃園夏令營》推動自然教育　向下紮根

桃園未來旅遊論壇　推動臺日觀光合作

陳亭妃爭取有成！經濟部納入石綿瓦清運補助最高補助20萬

更多熱門

相關新聞

台東環保局淨爐祈福　籲紙錢集中焚燒護空氣

台東環保局淨爐祈福　籲紙錢集中焚燒護空氣

為推廣環保祭祀理念，迎接中元普渡，台東縣環境保護局於農曆七月前夕在廢棄物能資源中心舉辦「淨爐祈福法會」，邀請資深道長依道教科儀為焚化爐淨化祈福，祈求廠區平安順利。法會中，道長強調「道門有義，三界共受福，紙錢集中，誠意不減」，並提醒民眾誠心祭拜、集中焚燒紙錢，祖先與好兄弟同樣能領受金銀財寶，護佑子孫平安，也能共同守護家園。

伯公照護站2.0再啟新據點

伯公照護站2.0再啟新據點

日籍球迷不滿遮擋視線引糾紛　台東警方迅速處理座位調整

日籍球迷不滿遮擋視線引糾紛　台東警方迅速處理座位調整

快開學了！台東17校還缺老師　校方出奇招徵人

快開學了！台東17校還缺老師　校方出奇招徵人

愛心捐贈製氧機　守護台東醫療弱勢

愛心捐贈製氧機　守護台東醫療弱勢

關鍵字：

為民服務警察台東

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面