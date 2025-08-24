印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

▲印度卡納塔卡邦的瑪斯塔拉神廟（Dharmasthala Temple）。（圖／翻攝維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）宗教小鎮達摩斯塔拉（Dharmasthala）一名自稱曾在寺廟擔任清潔工的男子稱，自己從1995年至2014年間被迫埋葬上百名遭性侵後慘死的女性，甚至拿出頭骨作為「證據」，引發社會譁然。不過，隨著特別調查小組介入調查，該男子如今因「偽證」遭到警方逮捕。

聲稱藏屍13處 還拿出頭骨「佐證」

這名中年男子7月初向警方報案，並在地方法官前錄口供，聲稱因為良心無法再承受，所以選擇出面揭露。他身分始終未曝光，公開露面時全身黑衣，還戴著帽子與口罩，行徑相當神秘。

根據BBC取得的筆錄，他自稱在寺廟擔任清潔工近20年，期間被迫埋下無數受害者，其中不少是未成年少女。

男子指出共有13處疑似掩屍點，甚至在出庭時從袋中取出一顆頭骨，聲稱是他挖出的遺骸。然而SIT官員隨後駁斥，指出這些遺骸並非來自他所指控的地點。

大規模挖掘 發現人骨碎片

在邦婦女委員會表達關切後，政府火速成立特別調查小組（SIT）調查。過去數週，調查人員在達摩斯塔拉及周邊展開挖掘，部分地點甚至位於蛇類出沒的密林中。SIT消息人士證實，確實在兩處找到人類遺骸，包括一顱骨與近百塊骨頭碎片，已送交法醫鑑定，但身份尚未確定。

寺廟否認抹黑 管理人斥「根本不可能」

事件也將焦點拉到掌管寺廟的赫加德家族（Heggade family）。首席管理人赫加德（Veerendra Heggade）身兼上議院議員，2015年還獲頒印度第二高平民榮譽「蓮花勳章」（Padma Vibhushan）。

赫加德發表聲明強調，寺廟全力配合調查，「對司法與調查機構有充分信任」。隨後在接受PTI採訪時，更直言清潔工的指控「根本不可能」，呼籲真相應盡快水落石出。

內政部長：真相揭曉才能伸張正義

這起事件也成為卡納塔卡邦政治攻防焦點。反對黨印度人民黨（BJP）質疑這是「抹黑數百萬信徒的聖地」。

執政的國大黨（Congress）內政部長帕拉梅什瓦拉（G Parameshwara）則回應，政府既不會刻意包庇，也不會抹黑任何人，「若查無所獲，達摩斯塔拉的地位只會更穩固；若真有其事，必須讓正義得以伸張」。