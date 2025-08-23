　
國際

狼父亂倫性侵大女兒4年！　「被14歲小女兒目睹」還偷拍洗澡

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲ 一名父親長年性侵、偷拍親生女兒。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名狼父持續性侵親生大女兒長達4年，今年更多次偷拍兩名女兒洗澡，22日被法院判處3年3個月有期徒刑。

綜合CNA等當地媒體，這名46歲男子自2019年起持續與大女兒發生不當性行為至2023年，期間大女兒曾多次拒絕，但他不予理會。今年2月至3月間，他更利用手機偷拍兩名分別為23歲及14歲的女兒洗澡過程，至少犯案6次。

調查發現，他會趁女兒洗澡前將手機放置在浴室內，角度對準淋浴區域偷拍。為避免被發現，他還特地下載偽裝應用程式，使手機螢幕看似不是在錄影狀態。

案情曝光是因大女兒去年2月鼓起勇氣向社工求助，透露遭受父親性侵，社工後來聯繫小女兒確認，而小女兒證實曾在2023年兩度目睹父親在姊姊睡著後做出不當行為。

警方獲報於去年4月4日展開調查，從嫌犯手機中查獲3名受害者的偷拍影片及25部猥褻影片。受害者除他的2個女兒外，還有一名35歲印尼籍女傭，他於去年1月與對方視訊通話中，要求她在鏡頭前全裸進行性行為，但不顧對方反對錄影8分鐘。

男子22日出庭認罪，法官考量案件嚴重性及對未成年人造成的傷害，依亂倫罪及偷拍罪判處3年3個月有期徒刑。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

狼父亂倫性侵大女兒4年！　「被14歲小女兒目睹」還偷拍洗澡

狼父亂倫性侵大女兒4年！　「被14歲小女兒目睹」還偷拍洗澡

性侵偷拍狼父新加坡刑罰

