女看護照顧失智母　北市男深夜騙進房間侵犯：我不會射在裡面

▲女看護在雇主家中照護其失智母，卻遭伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者曾羿翔／綜合報導

台北地方法院近日判決，陳男因涉嫌性侵未遂案，遭判處有期徒刑一年六個月，緩刑三年，並須在緩刑期間接受保護管束。案件起因於陳男對一名來台工作的印尼籍看護施以性侵未遂行為，雖未得逞，但其行徑已嚴重侵害被害人。

根據判決，案發於2023年11月20日深夜，當時被害女子在陳男台北市大同區住處照顧其失智母親。當晚，陳男藉口要求按摩，將女子帶入其房間後，趁機觸摸其大腿，進而強行拉扯並壓制對方，試圖發生性行為，說道「這樣會很舒服」、「我不會射精在裡面」等語，雖最終未能得逞，但行為過程涉及強拉對方手部觸碰私處、壓制掙脫、脫衣及試圖性侵等情節。

案發後，被害人透過仲介公司、丈夫與社工協助報警，警方並調閱監視器畫面與相關證據佐證指控。經檢方偵查後提起公訴，法院審理期間，陳男坦承犯行並與被害人達成30萬元和解，被害人也當庭表示願意原諒並同意給予陳男緩刑。

法院考量陳男無前科，犯後坦承錯誤並賠償被害人，且具悔意，認為其有自新可能，遂宣告緩刑三年，並要求接受保護管束。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。