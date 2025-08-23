　
社會 社會焦點 保障人權

女看護照顧失智母　北市男深夜騙進房間侵犯：我不會射在裡面

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女看護在雇主家中照護其失智母，卻遭伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

台北地方法院近日判決，陳男因涉嫌性侵未遂案，遭判處有期徒刑一年六個月，緩刑三年，並須在緩刑期間接受保護管束。案件起因於陳男對一名來台工作的印尼籍看護施以性侵未遂行為，雖未得逞，但其行徑已嚴重侵害被害人。

根據判決，案發於2023年11月20日深夜，當時被害女子在陳男台北市大同區住處照顧其失智母親。當晚，陳男藉口要求按摩，將女子帶入其房間後，趁機觸摸其大腿，進而強行拉扯並壓制對方，試圖發生性行為，說道「這樣會很舒服」、「我不會射精在裡面」等語，雖最終未能得逞，但行為過程涉及強拉對方手部觸碰私處、壓制掙脫、脫衣及試圖性侵等情節。

案發後，被害人透過仲介公司、丈夫與社工協助報警，警方並調閱監視器畫面與相關證據佐證指控。經檢方偵查後提起公訴，法院審理期間，陳男坦承犯行並與被害人達成30萬元和解，被害人也當庭表示願意原諒並同意給予陳男緩刑。

法院考量陳男無前科，犯後坦承錯誤並賠償被害人，且具悔意，認為其有自新可能，遂宣告緩刑三年，並要求接受保護管束。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊擊退日本！　二連霸奪隊史第8冠
快訊／4人轎車墜200公尺深山谷！
卓榮泰多次請辭獲慰留　賴清德：繼續承擔重任一起守住國家
快訊／核三延役公投失敗！　最終434萬同意票未達門檻
曝「大罷免大失敗」不意外　前國策顧問憂心：民進黨是怎麼了？
快訊／遭轟「災後40天連線搶修堪憂」　遠傳晚間公開數據回應
藍白喊「恆春70%支持核三延役」　投票結果曝！周春米狠酸藍白
快訊／四項調整回應人民期待　賴清德：調整隊形、施政順序

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

女看護照顧失智母　北市男深夜騙進房間侵犯：我不會射在裡面

女看護照顧失智母　北市男深夜騙進房間侵犯：我不會射在裡面

關鍵字：

看護性侵

