社會 社會焦點 保障人權

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

▲台北李姓男子上酒店，卻性侵酒店公關，賠100萬調解。(資料照，與本案無關／記者邱中岳攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北李姓男子上林森北路酒店，叫了酒店公關琳琳(化名)坐檯，趁機在包廂內對她指侵，又尾隨她進廁所性侵，見琳琳要回家，李男假意攔停計程車送她回家，上車後卻要計程車開到他家，於住處再度性侵琳琳等逞，事後被琳琳告上法院。全案經台北地院審理，法官判定李男犯行屬實，審酌他以100萬和琳琳和解，依李犯2個強制性交罪，合併執行徒刑2年，緩刑5年，並需提供220小時之義務勞務，參與法治教育課程5場次。可上訴。

判決指出，李男於去年2月14日凌晨2時許，前往台北市中山區林森北路某酒店消費，叫了酒店公關琳琳來坐檯陪酒，在包廂內不顧她掙扎，對她強行親吻擁抱，撕掉NuBra後指侵得逞。接著李又尾隨琳琳走進包廂廁所，勒住她脖子強脫衣物，再度性侵。琳琳於凌晨2時57分許走出酒店，李男以護送她為家為由攔停計程車，卻將她帶回自己的住處，於同日凌晨3時10分許至4時05分，在房內又一次對她逞慾。

全案經台北地院審理，法官認為李男酒店內的行為，算是一個犯罪行為，認定李共犯2次強制性交，審酌他一時失慮，犯後坦承犯行，並和琳琳以100萬達成調解，且已部分履行，認為李無再犯之虞，以刑法第59條情堪憫恕為他減刑，審酌李案發時從事影印機公司維修人員，月入4萬元，需撫養母親等一切情，2罪合併執行徒刑2年，緩刑5年，並提供220小時之義務勞務，參與法治教育課程5場次。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

