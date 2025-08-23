台中6罷免案全軍覆沒　何欣純認不如預期：許多反對聲音都值得省思

▲民進黨立委何欣純。（圖／何欣純國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免第二波7名藍委與核三重啟公投今（23日）投開票，雖仍在開票，但幾乎確定31件罷免案全數未能過關。而負責協助台中罷團的綠委何欣純稍早表示，在823開票結果的同時，也是台灣民主換檔再出發的開始，社會期待「民主當家、民生優先」，每一票都是台灣繼續向前行珍貴的資產養分。雖然投票結果不如預期，但仍是公民力量的集結，聽到許多民眾支持、反對的聲音，都值得政治人物省思，即使結果與我們的想法不盡相同，但我們始終「遵從民主、優先民生、相信台灣」。

何欣純指出，所有公民團體志工朋友都辛苦了！我的腳步也走遍台中山、海、屯、城的每個角落，看到許多平時不太關心政治的朋友，願意挺身站出來、甚至沒日沒夜做志工，表達自己對國家未來的期待，同時也對藍白政黨與時局，表達憂憤的想法與心情。

何欣純強調，雖然投票結果不如預期，但仍是公民力量的集結，也是台灣民主進程新的起點，是所有不分黨派政治人物必須聆聽的聲音，我要謝謝辛苦的公民團體志工，以及眾多參與活動、和走進投票所的市民朋友，充分展現台灣基層的草根力量，讓台灣的民主更加紮實有韌性。

何欣純指出，這次公民行動，我聽到許多民眾的聲音，有支持、有反對，都值得我們政治人物細心聆聽、請教與省思：有人表達對台灣民主的憂慮，我聽到了，有人擔憂美國關稅，衝擊台灣經濟民生，我也聽到了，同樣的，也有人對台灣能源政策提出許多意見，我也都聽到了。

對於罷免結果，何欣純強調，無論是什麼聲音，都是來自台灣這塊土地的聲音，也都是我們台中人的願望。我會繼續尋訪請益台中各地，細細傾聽、好好溝通，緊握大家的雙手，與台中市民朋友作伙，為台中這座偉大城市，一起擘劃我們城市的願景。

何欣純指出，台灣的民主自由是透過一次又一次的投票來實現，台灣的民生經濟更是由全民血汗、智慧、攜手努力，才打下現在的基礎，尤其台灣疫後正要振興、但又面對美國關稅衝擊、及極端氣候下的風災暴雨，我們更要齊心同力。

何欣純表示，即使投票結果，與我們的想法不盡相同，但我們始終「遵從民主、優先民生、相信台灣」。謝謝所有的台灣公民，民主就像接力賽，民生經濟更是人民安居樂業的基石，「拚民主、顧民生」，接下來我們還要繼續努力，為了台灣的前途、與台中的未來，我們一定能相互理解、共同努力。