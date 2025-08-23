113年國人平均壽命80.77歲　台北83.4歲最長壽、台東75.97歲最低

▲103年至113年國人平均壽命統計。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部今（23日）公布113年國人平均壽命統計資料，國人的平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲， 而國人平均壽命呈現由北向南遞減、西部地區則高於東部地區的態勢，其中台北市「83.4歲」最為長壽，而台東縣以「75.97歲」成為全國平均壽命最低的縣市。

內政部今日公布「113年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲；若與聯合國公布2024年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.3歲。

內政部指出，雖然人口持續老化，但因COVID-19疫情及糖尿病死亡人數較上年減少，故113年國人死亡人數為20萬1313人，較112年減少3889人，其中，65歲以上死亡人數15萬2593人，占全國75.80%，較112年減少3151人。

此外，內政部表示，113年粗死亡率為8.60‰，較112年減少0.19個千分點，標準化死亡率為每十萬人口410.27人，較上年下降4.49%，整體看來，113年國人平均壽命較112年增加0.54歲，其中男性增加0.48歲、女性增加0.56歲。

在直轄市的部分，內政部說明，113年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.40歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市，而男、女性平均壽命亦均以台北市最高。

內政部進一步說明，以各縣市平均壽命而言，113年以新竹市81.52歲最高，台東縣75.97歲最低，普遍來說，西部地區的標準化死亡率較東部地區低、平均壽命相對較高。

最後，內政部強調，各國都非常重視生命表編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標，內政部也每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用，民眾若想了解可至內政部統計處網站瀏覽查詢。