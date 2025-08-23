快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

▲颱風「劍魚」生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李姿慧／台北報導

日本氣象廳發布，目前位於呂宋島西側海面的熱帶性低氣壓TD16，今(23日)上午8時已增強為今年第13號颱風「劍魚」，路徑朝海南島、越南和寮國方向前進，對台灣沒有直接影響。不過受到高層冷心低壓影響，下周一起水氣增多，午後雷雨區將擴大。

中央氣象署稍早也發布，原位於南海的熱帶性低氣壓TD16，於上午8時發展為輕度颱風，編號第13號颱風「劍魚」（國際命名：KAJIKI），預測未來向西朝越南移動，對台灣無直接影響。

氣象署資深預報員林定宜說明，「劍魚」目前已經到呂宋島西側海面，未來路徑將朝南海移動，往海南島、越南和寮國方向前進，路徑對台灣沒有直接影響。

林定宜指出，今天台灣水氣少，太平洋高壓較強，各地仍是高溫炎熱，很多地方高溫將超過36度，其中大台北、高屏可能會有37度或38度高溫，尤其台北內湖，今天將有38度以上極端高溫。另外，今天嘉義以南、各地山區有午後雷陣雨，明天桃園以南、東北部、宜花山區也有局部短暫雷陣雨。

下周受到高層冷心低壓影響，林定宜表示，南邊水氣增多，午後雷陣雨有變多趨勢，除花東、恆春半島不定時有短暫陣雨外，午後西半部、東北部山區也有局部短暫雷陣雨。