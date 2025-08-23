教育部不補學校電費　行政院：可用增加的統籌分配款支應

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

教育部規劃明年起不再補貼學校電費，引發地方政府反彈。對此，行政院發言人李慧芝今（23日）表示，根據《地方制度法》第18條、第19條以及《國民教育法》第8條明定，轄區內的學校經費是地方政府的職責，中央政府視需要補助。過去中央財政有能力時，對地方教育經費大力支持；但因新版財劃法上路，地方政府已有充足財源支應相關事項，因此學校的水電費補助也應該回歸各縣市政府，可以用增加的統籌分配稅款支應。

李慧芝指出，但是因為「新版財劃法」，明年度各地方政府獲得的統籌分配稅款，總數將會大幅增加4165億元，各地方政府已有充足的財源支應辦理教育等事項，對於轄區內學校的水電費補助，也應該回歸到各縣市政府，可以用增加的中央統籌分配稅款來支應。

李慧芝表示，按照目前估算，新北市明年的中央統籌分配稅款，將超過950億元，比今年度增加約410億元，也就是多了76％。而台北市明年會分到的統籌分配稅款，估計會超過1140億元，比今年度增加至少444億元，也就是多了快64％，絕對足夠支應轄區內學校水電費的基本支出。

李慧芝強調，正因為增加了4165億元統籌稅款給地方，確實很難做到「錢給地方、事留中央」。因此，中央有兩個「不得不」，不得不舉債，不得不調整預算科目跟配比，否則國家財政真的無力負擔。

李慧芝表示，但由於新版財劃法水平分配公式有瑕疵，如果有其他縣市因為新版財劃法的不公平分配，造成財政困難，中央政府還是會依照《國民教育法》第8條以及相關規定，按照地方政府的實際需要盡力協助。