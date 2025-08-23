徐國勇曝823後首要任務　「黨的工作當然就是選舉」：各黨都是

▲民進黨新任秘書長徐國勇。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免第二波7名藍委與核三延役公投今（23日）投開票，民進黨準秘書長徐國勇今日一早在台北市北投區投票，並接受媒體聯訪。對於媒體詢問罷免與公投後首要任務，徐國勇強調，他個人首要工作是熟悉黨務，民進黨整體要往前走，除了相關政策與行政單位配合，黨的工作當然是選舉，會展開這方面的工作，相信其他黨也是。徐國勇也引用《出師表》「宮中府中，俱為一體」，並指出，府、院、黨要一體，執政團隊才會順利。

對於陸續有閣員請辭，徐國勇表示，這是院長跟總統的職權，由院長提名、總統來任命，所以這個是行政院跟總統府的事情，「我們都尊重，相信每個安排都是最好的，縱然有一些報紙都獨家先揭露了，不管揭露了最後的結果是什麼，我覺得這都是好人選，因為我也跟他們都很熟」，從執政黨的立場來講，府院黨就是要一體，就好像《出師表》裡面講的，「宮中、府中，俱為一體」。



也有媒體詢問，總統府發言人李問預計接任國安會副秘，現在兩位副秘都是40歲以下，是不是也代表說賴政府開始重用年輕人？徐國勇指出，民進黨本來就是年輕人一代接一代，從來沒有停過，至於說誰接哪一個職位，那個是總統跟行政院長的職權，尤其如果是國安會，這個就不評論。他強調，民進黨是一代接一代，這是一定的，當然資深的一代必須要把經驗給傳承下去，資深跟年輕人能夠結合會更好。

藍委王鴻薇稱此次內閣異動是派系白熱化？徐國勇認為，事實上，他應該是民進黨裡面最沒有派系色彩的，也不否認民進黨裡面現在仍有派系，本來要解散派系，但是大家知道，人跟人之間本來就有一些志趣相同的結合，像是一班同學可能就會有好幾個團體，有人喜歡打高爾夫球、有人喜歡打籃球，自然就會有這種結合。一個政黨也是一樣，所以這個都很正常，國民黨或不管哪個黨，也都一樣有派系。

徐國勇也透露，他的家族有好幾個民進黨員、都是不同派系，沒有1個同派系，大家知道僑委會委員長徐佳青是新潮流的，自己一直都是跟著謝長廷這邊，其實這個派系都不是問題，溝通上更是沒有問題。

至於823罷免和公投後的首要任務？徐國勇說明，現階段個人任務，當然是先了解黨的運作，包括各方面的人事、政策的了解，其實他也離開政壇大概兩年半左右，當然還是很關心政治，因為都在主持政論節目，所以每天也都在看政治，所以常常用一句話說，「既熟悉又陌生」，就是這個道理；所以首要工作就是先把這些陌生的地方補起來，再來就是民進黨整體就是要往前走，黨的一些相關的政策，除了跟行政單位配合外，黨的工作當然就是選舉，會擬定一些相關策略，大概就任後就會展開了，相信其實其他政黨也是。

徐國勇表示，因為每個政黨都有他們的選舉對策委員會，其實民進黨也是一樣，要展開這方面的工作，這方面工作的開始，就是提名等等輔選工作，整個策略都會按照既有以前的經驗跟步驟，配合現有的情勢，來做相關的一些瞭解和擬定。

至於823公投結果，會不會影響到民進黨未來的能源政策？徐國勇認為，任何一個公投結果都會影響政策擬定，這是必然的，這一次的公投的結果，等今天結束以後再來回應，現在正在投票，也不方便去提這些去影響到這個今天選舉，不宜談這一方面，今天結果出來以後，也表達了民眾的整個想法，不管怎麼樣，每一個政黨都會尊重。