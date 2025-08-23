台美關稅籌碼「市場全面開放」？　行政院駁：遺憾散播不實訊息

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對台美關稅談判的進展，有網路媒體今（23日）報導，將會以「保證市場全面開放、台企4年投資2500億美元」作為籌碼。行政院台美經貿工作小組表示，該報導從未向經貿談判主責單位查證，數字及項目和談判情形亦多出入。目前談判並尚未底定，此等未經證實之談判資訊不僅干擾國際談判的進行，傳散不確定的談判資訊，更對國人造成誤導，工作小組表達高度遺憾。

工作小組指出，綜觀這次美國與全球各國談判，為了貿易及投資優先，各國談判的題目都涵括關稅、非關稅貿易障礙、投資以及採購等項目，期盼解決跟各國貿易逆差的問題，台灣當然也不例外，所以我方在8月1日獲得是暫時性的對等關稅稅率。

工作小組說明，目前我國與美國的對等關稅談判仍在進行，也一併磋商232條款，特別在投資及供應鏈合作等議題上，攸關我國產業的下階段全球佈局及經濟發展，各項討論仍還待持續進行，尚未議定任何金額規模。我方將持續以國家利益、產業利益以及國家安全與國民健康福祉為談判總原則。

工作小組表示，高度遺憾該報導未經查證，所提數字及例舉項目和談判情形亦多出入，並在不確實的基礎上論稱所謂衝擊影響，對於還在持續進行中的談判，這樣不實的訊息也可能為談判投入不必要的風險。

工作小組強調，一如所有的對外經貿談判，未來若與美方達成協議，台美雙方將會公布並說明談判條件，政府也會將完整協議內容交付國會審議。