尊重閣員請辭意願　卓榮泰：讓總統用更大空間考量人事佈局

▲行政院院長卓榮泰。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著公投、大罷免進入尾聲，賴政府著手啟動內閣團隊改組，22日已有經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男及教育部次長葉丙成請辭。行政院長卓榮泰今（23日）投完公投票後受訪說，首長基於各式原因提出離開團隊意願，他必須尊重；他也提到，此後會讓總統用更大的空間，通盤考量整個未來內閣團隊跟人事佈局，「國人對政府的各項期待，我們都聽到、看到也會做到」。

卓榮泰說，首先還是要呼籲國人今天踴躍出來投票，從我有選舉權開始到現在，不論是從里長到總統或是選舉罷免公投各式投票，我沒有一次缺席過，這應該也是我們成熟民主時代，每一個國人應該有的權利，大家盡量珍惜。

至於內閣改組一事，卓榮泰說，每一位到內閣團隊服務的同仁，都抱持非常高度的服務乃至於學習跟團隊合作的精神，「昨天有數位首長基於各式原因，提出離開團隊的意願，我必須予以尊重」。

卓榮泰提到，在上個月底，他跟總統談過，執政團隊必須迎合給國人更快、更大的一個行政團隊改革，「當時我講過，把總預算依照程序辦好、把這次823全國性投票秩序辦好，是重大的工程，今天也已經完成投票行為，希望今天投票秩序都能很順利」。

卓榮泰說，此後應該會讓總統用更大的空間，通盤考量整個未來內閣團隊跟人事佈局，「這樣才能讓國人在最近以來對政府的各項期待，我們都聽到、看到也會做到」。

至於首長先發辭職信再准辭，是新模式？卓榮泰則未多談，「他們發出辭職意願，首先我們尊重他，未來會有讓總統有更大的通盤人事考量空間」；至於是否會有其他首長發辭職信？卓說，這不在他現在的預知中。