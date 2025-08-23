同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她　一票人曝原因：真的多此一舉

▲不少同事出國，行李箱都不上鎖，讓原PO驚訝不已。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名妹子驚呼，得知同事們出國行李箱都不上鎖，甚至有人會把外幣也塞進託運箱裡，理由竟是「分散風險」。這讓原PO嚇到直呼「超大膽！」因為自己無論託運還是登機行李，甚至連國內旅遊的小登機箱都會鎖好，才有安全感。文章引發熱議，一票人也直言「之前鎖過，結果被抽檢撬開，鎖也壞了！」

一名女網友在Dcard表示，近日與同事們聊到出國話題，發現很多人託運行李不會上鎖，不管是密碼鎖或是鑰匙鎖都直接「棄鎖」，聞言讓她超級震驚。

沒上鎖也就算了，有人更大膽分享，直接把外幣現金放在行李之中，原因說是分散風險，再度讓原PO瞠目結舌。

對於原PO來說，每次出國行李絕對鎖好鎖滿，就連登機箱也不例外，甚至國內旅遊的隨身行李也要鎖上，「可能說服自己安全感吧！」因此好奇大家是上鎖派、還是不鎖派呢？

文章曝光後，多數人回應也不鎖，「託運行李如果要查驗也是要打開，完全不用鎖，貴重物品就是隨身帶著，所謂分散風險是放在隨身不同地方。另外，海關鑰匙淘寶都買得到，任何人都可以打開，鎖真的是多此一舉」、「被抽到就會整個被破壞打開，乾脆不鎖還可以保持開關完整」、「之前鎖過，結果被抽檢撬開，鎖也壞了。之後託運行李不放貴重物品，也不再上鎖」、「之前出國導遊說會被偷的都是有上鎖的，供你參考」、「託運行李沒放金條，沒鎖過」。

但也有人說，「我本來也覺得沒放什麼貴重的東西，所以沒必要鎖，後來有人告訴我，鎖起來不是要防人家拿東西，是避免被放東西進去」、「鎖啊！我不想看到爆開的行李在轉盤上跑」。