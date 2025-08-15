　
    • 　
>
一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了　過來人秒懂

▲▼出國,出國旅遊,護照。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人喜歡出國旅遊，對上班族來說，最麻煩的莫過於請假。就有網友分享，自己在小公司擔任行政，一年約出國兩次，一次大概要請一個禮拜。令他困擾的是，每次請假都會被擋，加上又採代理人制度，讓他萌生離職的念頭，但又覺得自己因為這個理由離職很怪，不知如何是好，話題引發討論。

原PO在Dcard發文求問「因為不能請假出國離職奇怪嗎？」他目前在一間小公司擔任行政，領的是基本薪資，工作內容以報表與雜事為主，平常能準時下班、同事和善。不過主管、同事很喜歡炫耀自己「多奴」，常講自己在家也繼續工作，主管還很喜歡盯人工作，「以上這些我尊重，因為人有各的想法，也許他們這樣做比較安心。」

但身為熱愛旅遊的人，他每次請假都會被擋，加上有代理人制度，「如果請假，我都會做完我的工作再去放假，不會麻煩到代理人。讓我覺得很討厭的是其他同事都不會被擋，想請就請，我卻不能。」這讓他萌生離職的念頭。

貼文曝光後，不少人力挺，「很合理啊，不能正常請假本來就是離職理由」、「價值觀不合早走早超生」、「只要不怕沒錢，想怎麼離就怎麼離」。也有人指出，「特休不能擋，這種公司根本違法」、「假是員工的權益，不給休還情勒真的很爛。」

還有網友分享，「我請3天以上就會被情緒勒索，最後也離職」、「以前也是補教業，老闆要我六日旅遊就好，最後受不了辭職」、「新公司請假不會過問，自己事做好就行」、「一年兩次出國還好吧==？我有個認識的人在會計事務所工作，今年已經出國7次了。」

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小彤老師去年胰臟癌開刀！今「蓋棉被仍發抖」　診斷結果出爐
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊

關鍵字：

請假離職旅遊出國員工上班Dcard

