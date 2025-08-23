談內閣改組　趙少康揭昔日部長背景：民進黨隨便找人懷疑能否做好

▲核三延役公投今日投票，趙少康前往大安國中完成投票。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

近日內閣人事異動傳聞不斷，22日就有3名官員被證實已請辭，分別是經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男以及教育部政務次長葉丙成。對此，資深媒體人趙少康以過去部會首長為例，他們都是相當有經驗的人，因此，民進黨如果隨便找個人，經驗、歷練都不夠，當重要官員，他懷疑能否做好，不過這是民進黨自己的選擇。

談到內閣改組，他說，民進黨既然獲得執政權，人事要怎麼安排是他們的權利，只是以前的部會首長都是相當具有資歷、經驗，例如行政院前院長孫運璿當過台電董事長，接著當經濟部長；經濟部前部長李達海當過中油董事長，之後當經濟部長；台電出來的人也是相當受到重視，比如說像高雄市前市長楊金欉，原來是台電協理，出來當高雄市長，後來當台北市長。

趙少康說，他的意思是，這些人本身有一定的聲望，或在專業裡有一定的地位，如果隨便找個人，經驗、歷練都不夠，當重要官員，他懷疑能否做好，不過這是民進黨自己的選擇。

趙少康表示，賴清德、行政院長卓榮泰上任至今，有做了什麼好事能拿出來誇耀？不管怎麼換，換湯不換藥都沒有用。所謂「上有好者，下必有甚焉」，賴清德鬥性強，下面的人就會看，就會看到有些原來不是這樣的人，怎麼進了內閣，變鬥性這麼強，因為希望討上面的歡心。鬥性愈強，愈能保住官位，這風氣不好。

趙少康指出，他也希望政府有效率，政府好，大家都好，沒有人希望政府不好，賴清德自己是否真的為國為民，記住台大的校訓，敦品、立學、愛國、愛人，人就是所有的人民，不是只有民進黨的人，賴清德也是台大校友，記住母校的校訓非常重要。記住這點，施政就會好；忘掉這點，施政就做不好，有私心就絕對做不好。



