顏寬恒現身投票！　談內閣改組：有做比不做好

▲針對昨日內閣改組，顏寬恆認為，這1年來國家陷入空轉，這樣的動作算是補救，比不做好。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

核三延役公投及第二波立委罷免案投票今天（23日）舉行，中二選區國民黨立委顏寬恒列被罷名單，他上午10時現身烏日國小進行投票，針對昨日內閣改組，顏寬恆認為，「這1年來國家陷入空轉，這樣的動作算是補救，比不做好」。

顏寬恒今天上午前往烏日國小投票，一看到選民便熱心握手寒暄，顯示心情不錯。他受訪表示，昨天選前之夜的活動在晚間9時就結束，希望不要太影響民眾，對於下午將出爐的投票結果，他以平常心看待，感謝家人與志工，以及一直以來協助地方、默默出力的人士，也呼籲選民儘早出門投票。

▲顏寬恒前往烏日國小投票。（圖／記者白珈陽攝）



有媒體提問，關於昨日內閣改組，經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男以及教育部次長葉丙成等3人遞出辭呈。

顏寬恒說，人事的佈局跟內閣改組權利都在總統手上，這樣的做法應該不是近期決定，事實上整個2024當選到現在1年多，陷入一個大惡罷的環境，整個經濟、國政都空轉，現在是補救的工作，最起碼比不做好，應該要以民為主，讓台灣調整腳步，重新出發。

根據中選會，顏寬恒罷免門檻為7萬6936張有效票，且同意大於不同意；中三選區楊瓊瓔為6萬5150票；中八選區江啟臣須達5萬2213票，皆需同意票多於不同意票。