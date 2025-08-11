　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭海灘「水中暗藏水雷」2枚連環爆　3泳客當場被炸死

記者王佩翊／編譯

烏克蘭黑海度假勝地敖德薩（Odesa）是著名觀光景點，儘管多次遭俄軍砲擊，但當地近期氣溫飆到攝氏30度，使得不少民眾也湧入海灘消暑。然而敖德薩的札托卡（Zatoka）海灘卻發生3名戲水遊客不幸遭水雷炸死的意外。

根據《鏡報》報導，烏克蘭港口城市敖德薩以海灘聞名，但俄羅斯卻多次對此地發動攻擊，當地海灘因此暫時封鎖，直到後來才解除限制，開放遊客到海邊戲水。

▲▼烏克蘭海灘「水中暗藏水雷」2枚連環爆　3泳客當場被炸死 。（圖／翻攝自X）

▲民眾目擊有泳客在距離岸邊50公尺的水域遭水雷炸死 。（圖／翻攝自X）

敖德薩近日氣溫上升至30度，也吸引大批想要消暑的民眾前往札托卡（Zatoka）放鬆。然而事發當天，有2枚水雷卻在岸邊被引爆，導致3名遊客當場被炸死。

根據烏克蘭媒體報導，事發地點距離岸邊僅約50公尺，2枚水雷在水中幾乎同時引爆，場面宛如「世界末日」。死者為1名女子與2名男子，不過3人已被敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）證實，事發時正於禁止戲水的區域游泳，並在此遭引爆的水雷轟炸。

俄羅斯因早期在海戰中損失慘重，因此在黑海大量布下水雷，試圖打擊烏克蘭的海運船隻；而烏克蘭方面則同樣部署水雷，作為反擊，防止俄軍發動登陸攻擊，沒想到卻意外導致3名本國人死亡。

除了水雷外，黑海沿岸還時常發現未爆迫擊砲與空投炸彈，讓當地海域對遊客而言危險重重。專家提醒，即使天氣炎熱，也切勿前往禁止戲水的區域，以免重演憾事。此外，強大的水流、暴雨和潮汐變化都可能將水雷沖走，並使其向海岸線漂流。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐1.1億公益款！　高䠷名模戴銬移審畫面曝
楊柳上個類似路徑是「康芮」！　2地慎防劇烈風雨
快訊／澳洲宣布　將正式承認巴勒斯坦國
熊本發「避難警報」！疏散1600人　新幹線停駛
父告別式！顏清標激動落淚　藍綠白大咖到場致意
快訊／富邦悍將宣布　Thank You富藍戈！
楊柳接近輕颱上限！　氣象粉專：周三午穿越台灣
表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國很難應對！　美財長揭「1根本差異」是最大挑戰

驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

快訊／澳洲宣布　將正式承認巴勒斯坦國

暴雨一夜狂炸九州！熊本發「避難警報」疏散1600人　新幹線停駛

14公尺高郵輪水上設施　男滑一半「滑水道突然裂開」驚恐畫面曝

烏克蘭海灘「水中暗藏水雷」2枚連環爆　3泳客當場被炸死

美議員：普丁若得利過多「台灣就遭殃了」　中國緊盯情勢發展

以色列擊斃半島電視台記者　指控他是「哈瑪斯小組領袖」

福岡2男女「遭暴漲河水沖走」失蹤　破紀錄大雨轟日本九州

澳洲最快今宣布將承認巴勒斯坦國　跟進英法加

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

中國很難應對！　美財長揭「1根本差異」是最大挑戰

驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

快訊／澳洲宣布　將正式承認巴勒斯坦國

暴雨一夜狂炸九州！熊本發「避難警報」疏散1600人　新幹線停駛

14公尺高郵輪水上設施　男滑一半「滑水道突然裂開」驚恐畫面曝

烏克蘭海灘「水中暗藏水雷」2枚連環爆　3泳客當場被炸死

美議員：普丁若得利過多「台灣就遭殃了」　中國緊盯情勢發展

以色列擊斃半島電視台記者　指控他是「哈瑪斯小組領袖」

福岡2男女「遭暴漲河水沖走」失蹤　破紀錄大雨轟日本九州

澳洲最快今宣布將承認巴勒斯坦國　跟進英法加

中國很難應對！　美財長揭「1根本差異」是最大挑戰

躲冷氣房也會中暑　醫示警「孩童是高危險群」嚴重恐休克

林逸欣「爸媽根本預言家」　婚禮影片1幕又暖翻萬人：心態超讚

驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

《鬼滅之刃》電影破百億「原作者拿超少」！本人不露臉…日媒算天價收入

缺工成建築安全破口　結構大師提1招「杜絕鋼筋綁紮不確實」

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵：破紀錄了

2025「新竹X梅竹黑客松」　即日起報名開跑

韋蘭德達成生涯3500K里程碑　但巨人0比8不敵國民吞完封敗

恐怖！家暴男帶尖刀「刺穿隨身包」騎車找前女友　終於被押

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

國際熱門新聞

20%+N對等關稅　外媒分析曝台灣5大困境

土耳其發生規模6.1強震　多棟建築倒塌

大掃蕩！川普下令：華府街友立刻搬

日氣象廳也預測楊柳颱風「穿越台灣」！

關稅調降1條件曝　10月底前完成談判

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

達美航空198人班機驚魂！　機翼擦撞隔壁班機

輝達、AMD與川普政府達成協議　上繳中國高端晶片營收15％

80歲像50歲　美國「超級老人」研究揭密

一觸即發　日艦誤入中國領海遭砲擊

美本周將公布　232條款半導體關稅

習近平整肅解放軍　影響犯台能力

暴雨一夜狂炸九州！熊本避難警報新幹線停駛

苦情妹夜夜被「銬在床上」　男友：怕妳跑出去跟別人愛愛

更多熱門

相關新聞

美議員：普丁若得利過多　台灣就遭殃了

美議員：普丁若得利過多　台灣就遭殃了

美國總統川普預計15日與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加進行歷史性會談，這將是俄國總統近10年來首度踏上美國領土。不過美國參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）警告，中國正關注情勢發展，若俄烏和談讓普丁獲得過多利益，台灣就遭殃了。

川普將對普丁談俄烏戰爭　德總理：假定澤倫斯基會出席

川普將對普丁談俄烏戰爭　德總理：假定澤倫斯基會出席

17歲少女飛鏢競賽成績優　苦練後搭車返家遇死劫

17歲少女飛鏢競賽成績優　苦練後搭車返家遇死劫

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

只為1610元！墨5歲男童遭鄰居綁架撕票

只為1610元！墨5歲男童遭鄰居綁架撕票

關鍵字：

水雷奧德薩烏克蘭海灘悲劇

讀者迴響

熱門新聞

知名美妝部落客荔枝兒離世

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

楊柳加速又南修！　最新動向曝

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面