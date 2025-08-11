烏克蘭海灘「水中暗藏水雷」2枚連環爆　3泳客當場被炸死

Russia has been actively laying sea mines, which drift ashore and pose a serious danger to civilians visiting the beaches.



Today, two sea mines exploded near the beaches of Karolino-Buhaz and Zatoka in Odesa, killing three people. pic.twitter.com/f6T2dfZoBf — Victoria (@victoriaslog) August 10, 2025

記者王佩翊／編譯

烏克蘭黑海度假勝地敖德薩（Odesa）是著名觀光景點，儘管多次遭俄軍砲擊，但當地近期氣溫飆到攝氏30度，使得不少民眾也湧入海灘消暑。然而敖德薩的札托卡（Zatoka）海灘卻發生3名戲水遊客不幸遭水雷炸死的意外。

根據《鏡報》報導，烏克蘭港口城市敖德薩以海灘聞名，但俄羅斯卻多次對此地發動攻擊，當地海灘因此暫時封鎖，直到後來才解除限制，開放遊客到海邊戲水。

▲民眾目擊有泳客在距離岸邊50公尺的水域遭水雷炸死 。（圖／翻攝自X）



敖德薩近日氣溫上升至30度，也吸引大批想要消暑的民眾前往札托卡（Zatoka）放鬆。然而事發當天，有2枚水雷卻在岸邊被引爆，導致3名遊客當場被炸死。

根據烏克蘭媒體報導，事發地點距離岸邊僅約50公尺，2枚水雷在水中幾乎同時引爆，場面宛如「世界末日」。死者為1名女子與2名男子，不過3人已被敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）證實，事發時正於禁止戲水的區域游泳，並在此遭引爆的水雷轟炸。

俄羅斯因早期在海戰中損失慘重，因此在黑海大量布下水雷，試圖打擊烏克蘭的海運船隻；而烏克蘭方面則同樣部署水雷，作為反擊，防止俄軍發動登陸攻擊，沒想到卻意外導致3名本國人死亡。

除了水雷外，黑海沿岸還時常發現未爆迫擊砲與空投炸彈，讓當地海域對遊客而言危險重重。專家提醒，即使天氣炎熱，也切勿前往禁止戲水的區域，以免重演憾事。此外，強大的水流、暴雨和潮汐變化都可能將水雷沖走，並使其向海岸線漂流。