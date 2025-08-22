移工剪刀刺室友原因曝　情侶檔鬥嘴！他勸架被嗆衝進房行兇

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區新台五路一段在21日晚上11時許，發生移工兇殺案，3名越南籍移工在住處喝酒吃宵夜，但一對情侶酒後因細故發生口角爭執，一名移工勸架返被搶，於是衝進房間拿剪刀猛刺其中的男友，導致有氣胸、出血等症狀，立刻由救護車送往醫院，所幸經過搶救後並無生命危險。

警方調查，34歲的吳姓越南籍移工，在21日晚上11時許，在與同住在一處分租民宅的一對情侶檔及一名室友在客廳吃飯喝酒，但是其中33歲的阮姓越南籍移工與同為越南籍移工的33歲吳姓女友吵架，吳姓越南籍移工出面勸架，反被情侶檔嗆聲。

▲越南移工情侶檔酒後吵架，他勸架被嗆，持剪刀復仇。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方爆發爭執後，情侶檔也返回房間準備休息，但是被嗆的吳姓越南籍移工心有不甘，突然持剪刀跑進情侶檔房間內，持刀刺傷阮姓男友，導致阮左肩遭刺，有出血、氣胸的症狀，在場的另名32歲何姓越南籍移工發現也立刻報警處理。

警消抵達現場，發現阮姓男子倒臥地板上，立刻送往醫院進行搶救，所幸經過搶救後並無大礙，警方也將其他人帶回派出所製作筆錄，訊後將依照傷害罪嫌將吳嫌送辦，另外也查出，被刺殺的阮姓男子是逃逸外勞，也將等阮傷勢復原後將由移民署處理。

警方了解，在場的4名越南籍移工，平時在不同的工廠擔任作業員的工作，其中被刺的阮姓越南籍移工，在2024年5月份被原雇主通報逃逸外勞，沒想到竟在逃亡一年多後，因為被刺傷才曝光逃逸身分。