貧窮余村20年綠色蝶變　滿目瘡痍礦山變成「綠水青山」富裕村莊

大陸過去十多年注重改善環保生態，結合鄉村振興發展。舉例浙江湖州安吉縣余村為原點，用20年時間講述「綠水青山就是金山銀山」理念，並且孕育出的生生不息希望。影片也跨越台灣海峽，紀錄南投與余村溫暖交流，台灣民宿協會總會長張心盈指，「余村展現出來的，青年返鄉還有新業態創新的實驗魄力，啓發了我們去思考。」帶動兩岸鄉村發展共同的願景與期盼最好例子。

「不是只有走進鄉村，讓『兩山理論」落實到成為兩岸交流的重要基礎，這是兩岸鄉村發展共同的願景與期盼。』張心盈說。

▲▼ 余村曾是貧窮礦山，經過20年轉型後變成環保生態的富裕村莊 。（圖／翻攝 人民日報《竹見新生》）

大陸《人民日報》微視頻近期推出《竹見新生》，一片綠竹，承載著一個村莊的轉型故事，也映照出大陸鄉村振興的未來圖景。故事起點以浙江湖州安吉縣余村出發，回顧二十年前，余村主要開礦山，山體殘破，水質污染。浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮余村原黨支部書記鮑新民回憶，「每天大炮小炮，煙霧騰騰，整座山一塌糊塗。」

2005年8月15日，時任浙江省委書記的習近平來到余村考察，提出停礦轉型，並明確闡釋「兩山理念」，綠水青山就是金山銀山。20年後，余村守住了「青綠」也迎來了「金銀」。

▲貧窮鄉村搖身一變乾淨整潔的風貌 。（圖／翻攝 人民日報《竹見新生》）

現任村支書汪玉成表示，「這條路我們已經走了20年。現在的余村，山清水秀、遊人如織，成了很多年輕人嚮往的家園。」隨著產業轉型與生態修復，超過1200名青年選擇來到余村，投身鄉村建設。

青年八才社區書記丁文文指出，余村的新業態正持續萌，：「我們成立了全國首個鄉村零碳圖書館，吸引有城市創業經驗的人回鄉開啟第二事業。余村已不再是傳統意義上的鄉村，而是『國際村』。」

▲來自波蘭的「安吉媳婦」Jessica也在余村居住11年 。（圖／翻攝 人民日報《竹見新生》）

來自波蘭的「安吉媳婦」Jessica也在余村扎根11年，她透過社交平台Facebook TikTok直播推廣竹製品，把鄉村故事講給世界聽，「余村的環境和生態非常美 非常漂亮，現在越來越多外國朋友到這裡來玩。」

影片紀錄也跨越台灣海峽，紀錄兩岸鄉村溫暖的交流。台灣南投的與安吉余村相映成趣。台灣民宿協會總會長張心盈指，「台灣南投的山明水秀與大陸余村何其相似。」余村展現出來的，青年返鄉還有新業態創新的實驗魄力，啓發了我們去思考，大家用很樸實然後全村啓動的方式，上下資源串流起來。」

▲余村如今成為「綠水青山就是金山銀山」理念的生動實踐。（圖／翻攝 人民日報《竹見新生》）

余村的故事講述大陸極力改變的綠色發展，不僅能改變一個村莊的命運，更能點亮千千萬萬個鄉村的未來。小小的竹葉從溪畔出發，跨越山川湖海，串聯起兩岸鄉村夢。