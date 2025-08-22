快訊／高雄小港飄「嗆鼻化學味」居民喉嚨發癢狂咳　元兇抓到了

▲高雄小港飄散「嗆鼻化學味」引恐慌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區居民今（22日）早聞到空氣中飄出濃濃嗆鼻的化學氣味，有人甚至喉嚨發癢、咳嗽，緊急向高雄市環保局通報。環保局循線稽查發現，中石化小港廠有酸氣逸散情形，發現該廠因設備故障檢修，過程中發生硫酸氣體逸散，產生刺鼻異味影響廠外環境品質，將依法裁處新臺幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

環保局今早接獲民眾陳情小港區中林路瀰漫刺鼻酸味，對此，環保局表示，於6時19分接獲民眾陳情後，立即派員前往稽查，並於6時25分在中林路發現周邊有間歇性酸味逸散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保局循線查獲該廠硫酸製造程序(M01)液硫槽(V-1122)之泵浦(P-1201)故障，於檢修期間未妥適防範，導致污染物外逸，異味約於7時許逐漸消散，影響時間持續約40至50分鐘。

▲▼小港區中林路瀰漫刺鼻酸味，環保局循線稽查發現中石化小港廠有酸氣逸散情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局表示，上述情形已違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局要求業者提出防範及改善措施，避免類似事件再度發生。

環保局呼籲，化工業者應加強設備維護與異常應變管理，確保生產及檢修過程不造成環境污染。如有違規情形，環保局將依規嚴查重罰，絕不寬貸。

市民如發現異味或其他污染狀況，可撥打 1999 或 07-7317600 公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，守護市民健康與環境安全。