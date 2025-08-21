台東環保局淨爐祈福　呼籲紙錢集中焚燒護空氣





▲台東環保局淨爐祈福。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣環保祭祀理念，迎接中元普渡，台東縣環境保護局於農曆七月前夕在廢棄物能資源中心舉辦「淨爐祈福法會」，邀請資深道長依道教科儀為焚化爐淨化祈福，祈求廠區平安順利。法會中，道長強調「道門有義，三界共受福，紙錢集中，誠意不減」，並提醒民眾誠心祭拜、集中焚燒紙錢，祖先與好兄弟同樣能領受金銀財寶，護佑子孫平安，也能共同守護家園。

配合中元節，環保局將在台東市、卑南鄉、東河鄉、太麻里鄉與大武鄉等地辦理多場「紙錢集中燒宣導活動」，鼓勵民眾以集中活動取代自行焚燒，減少空氣污染與公共安全風險，讓信仰與永續共存。台東縣政府指出，焚燒紙錢雖是傳統民俗文化，但燃燒過程會產生大量懸浮微粒PM2.5及其他有害氣體，對空氣品質與民眾健康造成影響。縣府響應環境部「紙錢新三燒」政策，透過集中焚燒方式降低污染，與鄉親共同守護台東健康環境，維護全台最佳空氣品質。

今年中元節期間，環保局也將提供便利的收運服務，民眾可依所在地就近將紙錢交由工作人員集中焚燒。此外，9月13日及17日兩天在太麻里三和殯葬園區與東河興昌納骨塔的活動中，民眾可兌換林業及自然保育署台東分署提供的「白水木」及「厚葉石斑木」種苗，象徵慈愛、堅定與環保永續精神，數量有限送完為止。

環保局呼籲，民眾可響應「紙錢集中燒」、「以功代金」、「以善代金」或「以米代金」等多元環保祭祀方式，取代傳統大量焚燒金紙，不僅減少中元節期間的空氣污染，也能讓誠意與祝福完整傳達。在中元普渡期間（8月22日至9月22日），台東市6家全聯門市亦設置紙錢集中箱，方便民眾就近投遞，若宮廟、社區或公司行號有大量紙錢需集中收運，也可撥打專線089-230996預約定點收運服務，共同守護台東的好空氣與優質生活環境。