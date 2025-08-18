高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

▲高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局自去年以來，陸續在旗山、岡山、杉林、梓官、美濃、茄萣等地查獲八起農地非法棄置、掩埋廢棄物案件，當場扣留7部怪手及1部貨車，並將相關涉案人員函送司法機關偵辦，棄置行為人將面臨一年以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

環保局強調，農地是不可替代的生存資源，一旦遭破壞難以回復，除了純淨土壤外，嚴禁回填任何廢棄物，特別是營建或拆除工程所產生的建築及裝潢廢棄物，應依法委託合格清除處理業者處理，切勿因小失大，非法棄置或回填農地、魚塭。

一經查獲，除刑事責任外，將依法扣押相關機具，並對違規行為人開罰，同時限期清除棄置物，繳清移置與保管費用後，才得發還扣留車輛。

▲▼農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物，環保局重罰最高1500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，廢棄物的產出方即所謂「土頭」，同樣須負起連帶清理責任，依法視為共犯。 目前高雄市焚化爐正進行整改與更新作業，處理效能不若新設施，且以處理市內家戶垃圾為優先，導致事業廢棄物處理能量有限。

為防止有心業者趁機違規，將事業廢棄物混入家戶垃圾或自外縣市偷渡入場，環保局已啟動專案稽查行動，加強垃圾破袋檢查，同時派員前往工業區及列管事業場所進行稽巡查，嚴防不法行為。

環保局呼籲，事業單位應落實源頭減量、分類及回收，暫存廢棄物時務必符合貯存設施規定，並委託合法清理業者處理。雖然廢棄物跨區清運並未違法，但須依法申請與處理，切勿藉此規避監管、暗中棄置。對於任何違法行徑，環保局將持續強化查緝，絕不寬貸。