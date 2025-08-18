　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

▲▼ 高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局自去年以來，陸續在旗山、岡山、杉林、梓官、美濃、茄萣等地查獲八起農地非法棄置、掩埋廢棄物案件，當場扣留7部怪手及1部貨車，並將相關涉案人員函送司法機關偵辦，棄置行為人將面臨一年以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

環保局強調，農地是不可替代的生存資源，一旦遭破壞難以回復，除了純淨土壤外，嚴禁回填任何廢棄物，特別是營建或拆除工程所產生的建築及裝潢廢棄物，應依法委託合格清除處理業者處理，切勿因小失大，非法棄置或回填農地、魚塭。

一經查獲，除刑事責任外，將依法扣押相關機具，並對違規行為人開罰，同時限期清除棄置物，繳清移置與保管費用後，才得發還扣留車輛。

▲▼ 高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物，環保局重罰最高1500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，廢棄物的產出方即所謂「土頭」，同樣須負起連帶清理責任，依法視為共犯。 目前高雄市焚化爐正進行整改與更新作業，處理效能不若新設施，且以處理市內家戶垃圾為優先，導致事業廢棄物處理能量有限。

為防止有心業者趁機違規，將事業廢棄物混入家戶垃圾或自外縣市偷渡入場，環保局已啟動專案稽查行動，加強垃圾破袋檢查，同時派員前往工業區及列管事業場所進行稽巡查，嚴防不法行為。

環保局呼籲，事業單位應落實源頭減量、分類及回收，暫存廢棄物時務必符合貯存設施規定，並委託合法清理業者處理。雖然廢棄物跨區清運並未違法，但須依法申請與處理，切勿藉此規避監管、暗中棄置。對於任何違法行徑，環保局將持續強化查緝，絕不寬貸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO遭判刑又掰了公司　朱海君露面了
喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝
823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣
快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死
年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣
賓賓哥要告了「求償千萬」　將公開對話還原真相
玲玲颱風最快今晚生成　熱帶系統周末影響台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

快訊／台中某公園驚見男子陳屍樹下　妻手機定位找到人已死亡

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

網傳屏東縣測速桿「大量新設」　警：南州至墾丁實際僅5支

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

新北男深夜幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死中庭！巨響驚醒住戶

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

快訊／台中某公園驚見男子陳屍樹下　妻手機定位找到人已死亡

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

網傳屏東縣測速桿「大量新設」　警：南州至墾丁實際僅5支

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

新北男深夜幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死中庭！巨響驚醒住戶

腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

奧斯卡女星淡出大銀幕！驚悚現身1.48億恐怖片…喬許布洛林也怕爆

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！現況曝光

更多熱門

相關新聞

落實分類　台東縣啟動「破袋稽查宣導作業」

落實分類　台東縣啟動「破袋稽查宣導作業」

為強化垃圾分類與資源回收，台東縣政府環境保護局近期正式啟動「破袋稽查宣導作業」，聯合全縣16鄉鎮市清潔隊，針對64條垃圾清運路線進行隨機檢查。環保局強調，此次行動以「勸導優先、稽查輔助」為原則，透過現場提醒和教育，協助居民養成正確分類習慣，減少資源回收物與廚餘混雜，朝向乾淨、永續的生活環境邁進。

IKEA省水系列主打輕鬆安裝自己來

IKEA省水系列主打輕鬆安裝自己來

養生變傷身！抽檢市售30件枸杞「全驗出重金屬」

養生變傷身！抽檢市售30件枸杞「全驗出重金屬」

高雄火警3死　大樓主委怒揭嚴重違建

高雄火警3死　大樓主委怒揭嚴重違建

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池

關鍵字：

高雄環保非法棄置廢棄物稽查

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面