聚餐狂問調查官同學「法輪功入出境資料」　台商判1年2月定讞

▲薛姓台商遭控違反國家情報工作法，二度獲判無罪，但最後仍遭判刑1年2月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

薛姓台商就讀政治大學碩士在職專班，竟趁著與當時的同學、賴姓調查官尾牙聚餐時，刺探特定人士出入境資料，遭檢方依照違反《國家情報工作法》提起公訴。薛男一審遭判有罪，但二審、更一審均判無罪，更二審又改判刑1年2月。案經上訴，最高法院採信更二審見解，22日駁回上訴定讞。

據了解，薛男當時在大陸的經商項目很廣，從食品到網路購物都有，在案發前幾年間，經常往返兩岸經商。但檢調單位懷疑他被大陸情治單位收買，藉機與他同念政大碩士在職專班的賴姓調查官同學，刺探機密。

檢方起訴指出，2018年2月間，薛男利用同學尾牙聚餐機會，與賴男到餐廳外抽菸聊天，詢問特定人士入出境資料，並說到「大陸那邊需要情資，如果你提供資料給「王總」（之後證實為中國大陸地區國安部第四局官員）的話，對方也會提供情資給你」的內容。賴男懷疑薛男被對岸吸收，隨後將此事回報調查局。隔不到一個月，薛男再度邀請賴男一同晚餐，並繼續詢問機密事項，賴男再度回報調查局。

當年11月，檢調單位就發動偵查行動，搜索薛男公司及住處，訊後依違反《國家安全法》諭令薛10萬元交保，並限制出境、出海及住居。檢方於2019年3月間提起公訴。一審法院審理後，認定薛男有罪，判刑1年2月。

但案件上訴二審，高等法院審理後，改認定薛男並無主觀犯意，客觀上也無刺探機密等行為，故撤銷一審有罪判決，改判薛男無罪。更一審也判決薛男無罪。不過更二審審理後，認為薛男在大陸地區接觸的人士自稱「王總」，實際上應該是大陸地區國家安全部第四局人員；而薛男刺探的機密為法輪功人士的入出境資料，確實應該為機密內容，因此更二審改認定有罪，判刑1年2月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。