生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉南連2天發生「0121大埔餘震」　氣象署：震央往南跑

記者李姿慧／台北報導

台南市南化區今(22日)下午2時06分發生芮氏規模5.4地震，屬於0121嘉義大埔餘震，震央往南跑，氣象署今天針對5縣市發布國家級警報，氣象署提醒，後續仍可能發生餘震，民眾要做好防震準備。

▲▼地震。（圖／氣象署）

▲台南南化發生芮氏規模5.4地震。（圖／氣象署）

中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，今天下午2時06分發生芮氏規模5.4地震，深度15.1公里，屬極淺層地震，造成多個縣市震度4級，氣象署針對5個縣市發布國家級警報，研判為今年0121嘉義大埔地震的餘震，昨天嘉義大埔也發生芮氏規模5.1地震，也是0121的餘震。

廖哲緯說，根據資料研判，一般規模6以上淺層地震，依照2016年美濃地震經驗，餘震可長達半年到一年，都有可能發生餘震，嘉義大埔0121地震後，目前仍屬於當地破碎帶應力調整階段，未來不排除還會有餘震發生，請民眾多留意防震。

根據氣象署觀測，台南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔、雲林縣西螺、彰化縣二林等地震度4級，廖哲緯表示，氣象署今天針對5個縣市發布國家級警報，包括雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市，昨天大埔地震有4縣市收到國家級警報，今天規模比昨天更大，國家警報範圍多了高雄市。

廖哲緯指出，這次地震位於台灣西部，主要是板塊擠壓，力量傳導到西部斷層和破碎帶，也是地震好發區，今年0121嘉義大埔地震主震周遭也陸續出現較大或大大小小的餘震，昨天發生位置偏北，今天下午跑到南邊。

廖哲緯提醒，從年初到現在大埔地震和餘震發生機制屬於該區應力調整，餘震會一下往北、一下子往南、一下子往西，不定時能量釋放和應力調整，民眾平時要做好家具固定和防震因應。



地震台南市氣象署餘震大埔0121地震氣象

