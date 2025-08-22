台南5.4地震是「0121大埔餘震」　氣象署：明年1月前仍可能發生

▲台南市南化區發生芮氏規模5.4地震。（圖／氣象署）

記者李姿慧／台北報導

台南市南化區今（22日）下午2時06分發生芮氏規模5.4地震，氣象署表示，該地震仍屬於0121大埔地震的餘震序列之一，不排除明年1月前都還是有發生餘震機會，提醒民眾提高警覺。

今天下午2時06分台南市南化區發生芮氏規模5.4地震，震央在台南市政府東北東方42.0公里處，深度15.1公里，屬極淺層地震。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，台南南化區今下午發生規模5.4地震，深度15.1公里，附近台南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔、雲林縣西螺、彰化縣二林等出現震度4級，氣象署發布國家級警報。

吳健富說明，今天下午這起地震仍是0121大埔地震的餘震序列之一，昨天嘉義縣大埔鄉芮氏規模5.1地震震央較北邊，今天往南發生在南化，這邊的地震餘震序列平均值高於背景值，0121地震的餘震序列還沒結束，至於還會持續多久要繼續觀察，這個地震沒有參考值。

吳健富指出，若以地質結構較接近的2016年美濃地震來看，餘震持續了半年到1年，因此研判0121地震的餘震仍會持續，半年到一年內還是有機會持續發生餘震，目前距離0121大埔地震已經7個多月，但三不五時還是有較大餘震，明年1月前仍可能有發生餘震機會，提醒民眾要提高警覺。

吳健富表示，一個地震後會有規模4或5的餘震，至於後續是否規模5以上餘震機會，要看累積能量和釋放狀況，0121地震之後，發生規模5到6的餘震有11個，規模4到5的餘震有59個，未來不排除還是有機會出現規模5以上餘震，但要看能量釋放狀況，民眾要提高警覺。