竹夢國際捐贈61校安全工作梯　台南市校園環境再升級

▲竹夢國際有限公司施昌邑先生捐贈61校安全工作梯，教育局長鄭新輝代表市長頒發致謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化校園安全，竹夢國際有限公司創辦人施昌邑先生透過市議員王宣貿捐贈61座安全工作梯予南市新營區新營國小等61所學校，22日在南新國中舉行捐贈表揚儀式，由教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲頒發致謝狀，學校代表齊聚現場，共同見證這份具意義的善行。

市長黃偉哲表示，施昌邑先生的捐贈讓校園維護作業更安全，也展現服務社會的初衷。他期望此善舉能帶動更多企業與社會團體加入公私協力行列，共同關注教育環境與孩子未來。

施昌邑回憶，當年曾目睹好友在工地從梯子摔落受傷，深刻體會安全的重要性。為此，他投入心力研發「不倒梯」，獲得多國專利，並成功推向國際市場。這次捐贈工作梯，他不僅逐校配送，還親自教學示範使用方式，展現對校園安全的熱情與決心。

議員王宣貿指出，受今年天然災害影響，學校設施需維修或調整，工作梯的捐贈除了設備補強，更給予第一線教職員災後復原的一份支持，提升維修工作安全感。教育局長鄭新輝也表示，校園安全是學校重要基石，竹夢國際捐贈的工作梯計畫提供便利且安全的設備，提升未來維護效率與安全性，感謝企業與創辦人的慷慨與用心。

